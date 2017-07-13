Президент Литвы о коалиции: какая компания будет осенью, покажет время

Глава государства также говорит, что не придает особого значения возникшим в коалиции трениям, по ее словам, осенью будет видно, кто будет входить в правящую коалицию, важно, чтобы решения принимались.

"Поправки к Закону о лесах я подпишу, а к процессу (принятия) я отношусь критически. Думаю, что вся весенняя сессия для правящего большинства - это урок в плане того, что уже пришло время переходить от высокомерной "бульдозерной" политики к политическому процессу и нужно стать политиками", - сказала президент журналистам в Вильнюсе в четверг.

Отвечая на вопрос, как она оценивает ситуацию в правящей коалиции, президент сказала: "Важно то, что правящее большинство, то или иное, должно быть способно принимать решения и законы, а какая компания будет осенью, покажет время, для меня важно, чтобы принимались необходимые решения".

Трения в коалиции возникли, когда "аграрии", у которых не было поддержки социал-демократов реформе лесничеств, подписали соглашение с оппозиционными консерваторами о том, что консерваторы поддержат поправки к Закону о лесах в обмен на поддержку введения льготного тарифа налога на добавленную стоимость на отопление. Партнеры "аграриев" по правящей коалиции - социал-демократы назвали это соглашение "выходящим за рамки коалиции", "торговлей влиянием". Они сообщили, что рассмотрят вопрос о своем пребывании в коалиции.