Президент Литвы о двойном гражданстве: не нужно ездить бульдозером по Конституции

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BNS
среда, 12 апреля 2017 г. 14:32
В среду президент Литвы Даля Грибаускайте призвала членов Cейма уважать Конституцию при рассмотрении вопроса о двойном гражданстве.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы должны думать о том, как помочь нашим гражданам, которые хотят сохранить гражданство, но ездить бульдозером по Конституции не следует", - заявила президент журналистам.

По ее словам, рассматриваемый в Сейме закон о двойном гражданстве для литовских эмигрантов, живущих в странах Евросоюза и НАТО, противоречит разъяснениям Конституционного суда, согласно которым расширить круг людей с двойным гражданством можно, только если Конституция будет изменена путем референдума.

"Я бы хотела спросить этих членов Сейма, которые считают, что Конституцию можно не соблюдать - давали ли они присягу на Конституции или на какой-то другой книге", - сказала Д. Грибаускайте.

Спикер Сейма надеется на КС

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис надеется, что Конституционный суд (КС) может изменить доктрину и позволить расширить узаконивание двойного гражданства посредством закона, а не через внесение изменений в Конституцию.

"Думаю, все равно будет обращение в КС, может быть, эта доктрина тоже формируется по-другому в изменяющихся условиях, с 2003 или 2004 года столько всего изменилось вокруг, и судьи изменились, может быть, и интерпретация, и точка зрения на Конституцию, ведь от точки зрения тоже многое зависит", - сказал В. Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas в среду.

Спикер назвал возможность иметь гражданство и другой страны для более широкого круга граждан Литвы средством для борьбы с эмиграцией.

Проект закона о двойном гражданстве для жителей стран НАТО и ЕС выдвинули 114 депутатов. Эту инициативу поощрили опасения того, что в связи с выходом Великобритании из Евросоюза часть местных литовцев могут взять британские паспорта, желая сохранить право на работу и жизнь в стране.

Сейчас в Великобритании проживают около 200 тыс. литовцев.

Депутаты говорят, что готовы преодолеть президентское вето.

BNS
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