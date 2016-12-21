Президент Литвы: нужно обеспечить права литовцев после Brexit

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BNS
среда, 21 декабря 2016 г. 12:09
На встрече с переговорщиком Евросоюза по вопросам Brexit Мишелем Барнье президент Литвы Даля Грибаускайте напомнила о необходимости обеспечить отсутствие дискриминации граждан ЕС, в том числе и литовцев, после выхода Соединенного Королевства из ЕС.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

В пресс-релизе президентской администрации, выпущенном по итогам состоявшихся в Вильнюсе рабочих консультаций накануне начала переговоров по Brexit, отмечается, что, по словам, президента, Соединенное Королевство остается важным партнером ЕС в экономике и безопасности. По словам главы государства, Литва выступает за приемлемую для всех сторон модель сотрудничества с этой страной, однако свободное передвижение лиц и прочие основополагающие свободы не должны попираться.

"По словам президента, в обязанности ЕС входит обеспечение того, чтобы проживающие, работающие и обучающиеся в Соединенном Королевстве граждане ЕС, в том числе и литовцы, не испытывали никакой дискриминации, чтобы им были предоставлены все социальные гарантии", - говорится в сообщении.

Сейчас в Великобритании проживают около 200 тыс. граждан Литвы.

Находящийся в Вильнюсе М. Барнье также встретится с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом, главой МИД Линасом Линкявичюсом, министром финансов Вилюсом Шапокой.

На встрече с премьером Великобритании Терезой Мэй, состоявшейся на минувшей неделе, Д. Грибаускайте сказала, что Литва будет добиваться всех возможных гарантий для проживающих в Соединенном Королевстве граждан Литвы после выхода этой страны из ЕС.

М. Барнье планирует посетить все государства ЕС до начала официальных переговоров по Brexit. Их Великобритания планирует инициировать весной 2017 года и завершить в течение двух лет.

BNS
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