Президент Литвы не придает слишком большого значения стабильности коалиции

"Совершенно не важно, насколько стабильно или нестабильно большинство. Для меня главное, чтобы проводились реформы и чтобы Cейм мог голосовать и принимать решения. (...) У нас есть и вполне ответственная оппозиция, которая, особенно в вопросах реформ, я надеюсь, поможет правительству принять необходимые решения, поэтому, на мой взгляд, места для шантажа немного", - сказала глава государства во вторник журналистам.

Она сказала, что не желает сценария правительства меньшинства, а также что и среди правящих, и среди представителей оппозиции достаточно ответственных политиков, понимающих важность коренных реформ.

Одна из таких реформ, которые в последнее время вызывают напряженность в отношениях между партнерами по правящей коалиции аграриями и социал-демократами - реорганизация лесничеств страны.

"Реформа нужна, и поэтому она должна быть успешной, а будет ли она такой, какая внесена в Cейм, или будут искать какие-то компромиссы, это даже не так важно. Важно, что пришло время и здесь покончить с номенклатурным правлением, потому что здесь эти символы, пришедшие еще из советской эпохи, которыми, к сожалению, пользуется и политическая элита, и другие, и с этой формой правления должно быть покончено, как и на Литовских железных дорогах, и в других местах", - сказала президент.

Предложение правительства реформировать лесничества на первой стадии принятия в парламенте не поддержал ни один социал-демократ. Рассмотрение проекта в Cейме началось после того, как была получена поддержка оппозиционных консерваторов и либералов.