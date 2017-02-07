Президент Литвы называет сомнительным запрет Трампа на въезд в США

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BNS
вторник, 7 февраля 2017 г. 13:33
Президент Литвы Даля Грибаускайте называет сомнительным средством запрет президента США Дональда Трампа на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Глава государства во вторник сказала журналистам в Рукле, что стремление обеспечить безопасность граждан понятно, но "средства, какими это было сделано, наверное, сомнительны".

Д. Грибаускайте отказалась прокомментировать подробнее, сославшись на то, что это решение сейчас рассматривается в судах США.

Д. Трамп в январе ввел запрет на въезд в США для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Частично исполнение этого решения временно приостановлено судом США.

BNS
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