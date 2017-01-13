Президент Литвы: нас можно временно оккупировать, но победить – нельзя

 (137)
ru.DELFI.lt
пятница, 13 января 2017 г. 09:16
"Мы все были обеспокоены, буквально прилипли к телеэкранам и радиоприемникам и, казалось, что все, конец, мы не знали, что будет в следующую минуту. Но мы знали и тогда, и сейчас, что победить нас невозможно. Нас можно временно оккупировать, нас иногда можно обидеть, но победить – нельзя", – сказала по случаю 26 ой годовщины 13 января во время открытия мемориала у LRT 12 января вечером президент Литвы Даля Грибаускайте.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

12 января вечером, у здания LRT был открыт мемориал, основной акцент которого – 6-метровый обелиск в память о жертвах событий 13 января, пишет LRT. ранее на этом месте стояли 24 деревянных креста в память о погибших у телебашни, здания LRT, в Медининкай и нескольких других эпизодах 1991 года.

Автор идеи обелиска, увенчанного колоколом – генеральный директор LRT Аудрюс Сяурусявичюс на открытии мемориала отметил, что этот памятник – знак благодарности людям, которые нас защитили, и тем людям, которые в ту ночь работали на LRT и остались верны своей профессии и стране.

"Меня часто спрашивают, почему колокол. Колокол - был нашим первым журналом, средством массовой информации до появления газет, радио, телевидения. С помощью колокола призывали людей, чтобы объявить им весть – как печальную, так и радостную", – сказал Сяурусявичюс.

Президент Литвы: нас можно временно оккупировать, но победить – нельзя
© DELFI / Karolina Pansevič

Мысль Сяурусявичюса о колоколе продолжила президент, сказав, что колокол – самый подходящий символ, чтобы отметить эти события.

"Колокол первый сообщает, колокол используют для воспоминаний, памяти. Для представителя каждого поколения та ночь и та последняя весть, которая пришла с нашего радио и телевидения, казалось, была последней связью с жизнью и нашим государством.

Мы все были обеспокоены, буквально прилипли к телеэкранам и радиоприемникам и, казалось, что все, конец, мы не знали, что будет в следующую минуту. Но мы знали и тогда, и сейчас, что победить нас невозможно. Нас можно временно оккупировать, нас иногда можно обидеть, но победить – нельзя. Потому что каждый из нас знал, что такое свобода, знал ее цену, и всё это доказывали наши люди, наш народ на протяжении столетий, всякий раз снова и снова.

А это значит, что за свободу надо бороться каждый день, не давать садиться на голову. Надо напоминать, что она - неприкосновенна, что мы ее завоевали, и она всегда будет нашей. Поэтому и слово отсюда, с нашего радио и телевидения, свободное слово, и сегодня должно быть защищено, чтобы никто не мог на него покушаться, чтобы наши люди знали правду. И только под знаменем свободы могли бы защищать свою страну", – сказала президент.

Автор обелиска – скульптор Ромуальдас Квинтас – выразил надежду на то, что этот символ осмыслит память жертв 1991 г.

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Президент Литвы: нас можно временно оккупировать, но победить – нельзя (137)

Dalia Grybauskaitė
"Мы все были обеспокоены, буквально прилипли к телеэкранам и радиоприемникам и, казалось, что все, конец, мы не знали, что будет в следующую минуту. Но мы знали и тогда, и сейчас, что победить нас невозможно. Нас можно временно оккупировать, нас иногда можно обидеть, но победить – нельзя", – сказала по случаю 26 ой годовщины 13 января во время открытия мемориала у LRT 12 января вечером президент Литвы Даля Грибаускайте.

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