Президент Литвы накануне визита в Харьков: это город силы украинцев

"Харьков - особенно символичное место, это всего в 40 км (от границы с Россией - DELFI). Это город, который знает, что такое свобода и как ее защищать. Потому что в 2014 году здесь пророссийские сепаратисты даже заняли местную администрацию и хотели полностью занять регион и дестабилизировать положение. Именно жители Харькова были едины и защитили свой город, боролись за него, вышли на улицу - не только Национальная гвардия, но граждане и даже футбольные болельщики. Харьков действительно стал символическим приграничным бастионом борьбы за свободу, городом силы украинцев", - сказала президент в интервью Литовскому радио, трансляция которого состоялась в пятницу.

В Харькове Д. Грибаускайте встретится с П. Порошенко - глава государства намечает обсудить ситуацию с безопасностью, проведение в жизнь минских соглашений, вступление в силу договора об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.

Также главы государств обсудят борьбу с коррупцией, реорганизацию генеральной прокуратуры, судебной системы и госсектора, обеспечение прозрачных условий предпринимательства.