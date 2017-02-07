Президент Литвы надеется на скорейшее рассмотрение договора о статусе военных США

"Я попросила, чтобы срочно (Сейм рассмотрел - ред.), надеюсь, что это будет на внеочередной сессии. Нам бы хотелось завершить этот процесс как можно скорее, чтобы мы показали и США, и другим нашим партнерам, что Литва готова принять коллег по НАТО и совместно осуществлять подготовку к обороне страны", - сказала президент на официальной церемонии приветствия батальона НАТО в Рукле во вторник.

Внеочередная сессия литовского парламента созывается 14 февраля. На повестке дня сессии - исключительно законопроекты, связанные с защитой прав детей.

Д. Грибаускайте в понедельник в порядке особой срочности внесла в Сейм на ратификацию литовско-американский договор о статусе военных США в Литве.

Этот договор 17 января подписали министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и посол США в Литве Энн Холл. Договор вступит в силу после ратификации.

Согласно данному договору американцам предоставляется право судить своих совершивших преступления военнослужащих, при этом предусматривается оговорка, что в исключительно важных случаях Литва может перенять такие дела под свою юрисдикцию. Соглашение также предусматривает право США на использование определенных военных объектов, хотя они и остаются в собственности Литвы.

Аналогичные договоры о сотрудничестве с США в 2017 году подписали Латвия и Эстония.