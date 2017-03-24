Президент Литвы: мы найдем способы дружелюбно разойтись с Великобританией

"Мы найдем способы, как мирно и дружелюбно, и выгодно для обеих сторон разойтись", - сказала глава государства в интервью телеканалу LRT в пятницу.

Она утверждала, что "Соединенное Королевство остается нашим партнером, оно никогда не будет нашим врагом".

Жители Великобритании на референдуме в прошлом году проголосовали за выход страны из ЕС.

Официально инициировать переговоры по Brexit Лондон обещает 29 марта.

Великобритания является страной, где проживает большая община эмигрантов из Литвы.