Президент Литвы: мы найдем способы дружелюбно разойтись с Великобританией

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BNS
пятница, 24 марта 2017 г. 12:37
Европейский Союз (ЕС) найдет способы, как мирно и дружелюбно разойтись с Соединенным Королевством, говорит литовский президент Даля Грибаускайте.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы найдем способы, как мирно и дружелюбно, и выгодно для обеих сторон разойтись", - сказала глава государства в интервью телеканалу LRT в пятницу.

Она утверждала, что "Соединенное Королевство остается нашим партнером, оно никогда не будет нашим врагом".

Жители Великобритании на референдуме в прошлом году проголосовали за выход страны из ЕС.

Официально инициировать переговоры по Brexit Лондон обещает 29 марта.

Великобритания является страной, где проживает большая община эмигрантов из Литвы.

BNS
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Президент Литвы: мы найдем способы дружелюбно разойтись с Великобританией (31)

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