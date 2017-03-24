Президент Литвы: мы найдем способы дружелюбно разойтись с Великобританией

Европейский Союз (ЕС) найдет способы, как мирно и дружелюбно разойтись с Соединенным Королевством, говорит литовский президент Даля Грибаускайте.
"Мы найдем способы, как мирно и дружелюбно, и выгодно для обеих сторон разойтись", - сказала глава государства в интервью телеканалу LRT в пятницу.
Она утверждала, что "Соединенное Королевство остается нашим партнером, оно никогда не будет нашим врагом".
Жители Великобритании на референдуме в прошлом году проголосовали за выход страны из ЕС.
Официально инициировать переговоры по Brexit Лондон обещает 29 марта.
Великобритания является страной, где проживает большая община эмигрантов из Литвы.