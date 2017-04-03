Президент Литвы: мы готовы защищаться

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BNS
понедельник, 3 апреля 2017 г. 17:18
Комментируя обнародованные в понедельник Департаментом госбезопасности (ДГБ) и Вторым департаментом оперативных служб при Минобороны Литвы предупреждения об угрозах, литовский президент Даля Грибаускайте говорит, что ничего нового нет, и отмечает, что Литва готова защищаться в случае российской агрессии.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

Она также отмела озвученные министром обороны Раймундасом Кароблисом опасения на предмет того, что планы НАТО, "возможно, не такие быстрые, как бы мы хотели, не с такой скоростью все же прибывают дополнительные силы НАТО".

В обнародованной ДГБ и Вторым департаментом оперативных служб ежегодной оценке угроз указано, что Россия, которая усилила свои вооруженные силы в западной части страны и в Калининградской области, сейчас в состоянии в течение 24–48 часов развернуть боевые действия против Балтийских государств.

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"Я не знаю и не комментирую высказывания ни отдельных литовских министров, ни политиков. Мы готовы защищаться, для того и предусмотрены планы обороны, силы быстрого реагирования, которые мы сами создали, для этого мы создаем и третью бригаду, у нас также есть соглашения на двусторонней основе, так что я не представляю, откуда и каким образом можно комментировать такое", - сказала Д. Грибаускайте в понедельник.

По ее словам, уровень угроз для Литвы в последнее время не меняется.

"Не нужно интерпретировать угрозы. Уровень угроз остается таким, каким он был в прошлом году и в позапрошлом году, у нас есть сосед, готовность которого произвести те или иные агрессивные действия всегда была на таком уровне, ничего не изменилось, ничего нового здесь нет. А Литва готова защищаться и защитить себя, и после оккупации Крыма мы сами создали силы быстрого реагирования, которые могут реагировать в течение часа, если будет выраженная угроза для нашей территории", - сказала президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления литовских спецслужб о военной угрозе со стороны России проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.

BNS
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