Президент Литвы: Крым - это Украина

Президент Литвы Даля Грибаускайте в Twitter сделала заявление в поддержку Украины и Крыма в третью годовщину оккупации полуострова Россией.

"Свободу можно оккупировать, но ее невозможно отнять. Крым - это Украина", - написала президент Литвы.

Freedom may be occupied but can never be taken away.

Crimea is #Ukraine.

— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) March 18, 2017

Украинские пользователи социальной сети поблагодарили Грибаускайте за ее позицию по Украине.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.