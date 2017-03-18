Президент Литвы: Крым - это Украина

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ru.DELFI.lt
суббота, 18 марта 2017 г. 13:17
Президент Литвы Даля Грибаускайте в Twitter сделала заявление в поддержку Украины и Крыма в третью годовщину оккупации полуострова Россией.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Свободу можно оккупировать, но ее невозможно отнять. Крым - это Украина", - написала президент Литвы.

Украинские пользователи социальной сети поблагодарили Грибаускайте за ее позицию по Украине.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.

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