Президент Литвы: какое может быть доверие к такому Трудовому кодексу?

 (14)
BNS
пятница, 30 июня 2017 г. 15:30
Литовский президент Даля Грибаускайте в пятницу заявила, что при проведении реформ правительство демонстрирует политическое высокомерие, и призвала внести исправления в Трудовой кодекс (ТК) в пользу работающего населения.
© DELFI montažas

"Это политическое высокомерие, которое демонстрируют и правительство, и правящее большинство", - сказала журналистам глава государства.

По словам Д. Грибаускайте, при обсуждении ТК имела место лишь имитация переговоров, а обещания лучше защитить работников остались невыполненными.

"Когда мы не говорим с людьми, когда оставлям работающих против сильнейшего - то есть представителей бизнеса, - без помощи в Трехстороннем совете, когда политики пытаются спрятаться и спрятать свою ответственность за спинами Трехстороннего совета, то какое может быть доверие к такому ТК? Разумеется, он подлежит правке и его нужно править", - сказала президент.

Новый ТК вступает в силу в субботу. Его сторонники говорят, что более гибкие трудовые отношения будут стимулировать инвестиции и создание рабочих мест. Критики предупреждают, что люди будут меньше защищены, потому что ТК упрощает увольнение работника.

Проведенный по заказу агентства BNS в мае компанией исследований RAIT опрос показал, что ТК одобряет всего 10% опрошенных. 45% респондентов сказали, что не поддерживают эту реформу, у остальных не было определенного мнения по этому вопросу.

По мнению Д. Грибаускайте, реорганизация трудовых отношений, высшего образования и лесничеств были начаты с ошибками и вызвали недовольство жителей "не только из-за элементов содержания, но и из-за того, как это делалось".

"При проведении любых реформ прежде всего необходимо знать, чего хочешь. Второе, убедить общество и с ним разговаривать, слышать, что говорят другие. Только после того, как будет найден консенсус и компромисс, надо идти с серьезными реформами. Сейчас делается наоборот", - сказала президент.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Президент Литвы: какое может быть доверие к такому Трудовому кодексу? (14)

Президент Литвы: какое может быть доверие к такому Трудовому кодексу?
Литовский президент Даля Грибаускайте в пятницу заявила, что при проведении реформ правительство демонстрирует политическое высокомерие, и призвала внести исправления в Трудовой кодекс (ТК) в пользу работающего населения.

В Эстонии встретятся главы трёх стран Балтии и вице-президент США (73)

Mike’as Pence’as
Вице-президент США Майк Пенс в конце июля в Эстонии встретится с главами трёх стран Балтии, сообщил в четверг Белый дом.

Сейм желает знать: кто и почему мешает проведению реформы лесничеств (8)

Generalinė miškų urėdija
В Сейме возникла идея создания парламентской комиссии, которая должна разобраться, кто и почему мешает проведению запланированной Министерством окружающей среды реформы лесного хозяйства.

Генпрокурор: Пукас угрожал своей помощнице (6)

Kęstutis Pūkas
Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис в четверг обратился в Сейм с просьбой разрешить привлечь к уголовной ответственности парламентария Кястутиса Пукаса по делу о вероятных сексуальных домогательствах и нарушении правил хранения оружия.

Сейм Литвы дал добро реформе закупок в системе обороны (15)

The Seimas Hall
В четверг Сейм Литвы принял поправки, позволяющие централизовать закупки в системе обороны.
Facebook друзья
Rambler's Top100