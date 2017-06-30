Президент Литвы: какое может быть доверие к такому Трудовому кодексу?

"Это политическое высокомерие, которое демонстрируют и правительство, и правящее большинство", - сказала журналистам глава государства.

По словам Д. Грибаускайте, при обсуждении ТК имела место лишь имитация переговоров, а обещания лучше защитить работников остались невыполненными.

"Когда мы не говорим с людьми, когда оставлям работающих против сильнейшего - то есть представителей бизнеса, - без помощи в Трехстороннем совете, когда политики пытаются спрятаться и спрятать свою ответственность за спинами Трехстороннего совета, то какое может быть доверие к такому ТК? Разумеется, он подлежит правке и его нужно править", - сказала президент.

Новый ТК вступает в силу в субботу. Его сторонники говорят, что более гибкие трудовые отношения будут стимулировать инвестиции и создание рабочих мест. Критики предупреждают, что люди будут меньше защищены, потому что ТК упрощает увольнение работника.

Проведенный по заказу агентства BNS в мае компанией исследований RAIT опрос показал, что ТК одобряет всего 10% опрошенных. 45% респондентов сказали, что не поддерживают эту реформу, у остальных не было определенного мнения по этому вопросу.

По мнению Д. Грибаускайте, реорганизация трудовых отношений, высшего образования и лесничеств были начаты с ошибками и вызвали недовольство жителей "не только из-за элементов содержания, но и из-за того, как это делалось".

"При проведении любых реформ прежде всего необходимо знать, чего хочешь. Второе, убедить общество и с ним разговаривать, слышать, что говорят другие. Только после того, как будет найден консенсус и компромисс, надо идти с серьезными реформами. Сейчас делается наоборот", - сказала президент.