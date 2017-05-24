Президент Литвы: "Газпром" должен компенсировать нанесенный потребителям ущерб

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BNS
среда, 24 мая 2017 г. 13:53
Российский газовый концерн "Газпром" должен компенсировать ущерб, нанесенный потребителям по причине непрозрачной торговли газом, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
© Sputnik/Scanpix

В среду на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Марошом Шефчовичем, ответственным за энергетический союз, Даля Грибаускайте акцентировала, что в борьбе с непрозрачной монополией "Газпрома" на европейском рынке газа нужны не символические шаги, а реальные решения.

"В ЕС не должны остаться различия в газовых ценах, основанных геополитических мотивах, а обязательства "Газпрома" перед покупателями должны включать механизм компенсации за понесенный ущерб из-за непрозрачной торговли", - говорится в сообщении пресс-службы президента, распространенном после встречи.

В марте "Газпром" пообещал Еврокомиссии, которая завершила расследование о злоупотреблениях концерна доминирующим положением на рынке стран Центральной и Восточной Европы, что страны смогут свободно торговать российским газом, а "Газпром" будет поставлять его по конкурентной цене. В долгосрочных договорах "Газпром" обещает разрешить клиентам пересматривать цены, заключать сделки обмена газом.

"Газпром" стремиться избежать уплаты штрафа в 8 млрд. евро. Подсчитано, что по причине нечестного ценообразования "Газпрома" Литва понесла убыток в размере около 1,5 млрд. евро. Однако предлагаемые сейчас "Газпромом" обязательства не предусматривают возможности компенсации этих потерь Литвы.

BNS
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