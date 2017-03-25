Президент Литвы: если США уйдут в изоляцию, Россия займет их место

"(Самое главное - BNS), чтобы США не уходили с мировой арены JAV. Если США закроются в пределах своего континента, появится слишком много свободного места, которое может занять Россия", - сказала в интервью президент.

Она повторила, что Россия - это угроза не только для Литвы, но и для всей Европы. На вопрос, как она относится к отношению президента США Дональда Трампа к НАТО, Грибаускайте ответила, что "кое-какая критика президента обоснованная, особенно это касается расходов на оборону".

Однако на вопрос, не сомневается ли Трамп в обоснованности НАТО, она сказал, что не интерпретировала бы это таким образом.

Грибаускайте: Россия – угроза для всей Европы

В интервью Foreign Policy Грибаускайте назвала причины, по которым в Литве должны быть размещены американские военные как средство отвращения России. Представляем часть интервью.

– Вы просите, чтобы США дислоцировали в Литве своих военных?

– Да, сейчас американские военные дислоцированы в Германии и в Западной Европе, а ведь самая большая угроза концентрируется в Восточной Европе – в Польше и странах Балтии. Вот почему мы просим и рекомендуем США решиться на постоянную дислокацию сил в регионе. Нам также нужно ПРО.

– Сейчас этого нет?

– Нет, но это необходимо. Невозможно защитить свою территорию или наземные силы, если нет ПРО.

– Какую угрозу сегодня Россия представляет для Литвы?

– Россия представляет угрозу не только для Литвы, но и для всего региона, всей Европы. Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде – на территории рядом с нашей границей. Там дислоцированы ракеты, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь столиц европейских государств. Это уже не только дело стран Балтии.

– Есть ли у Вас беспокойство в связи с так называемыми "зелеными человечками" – российскими военными, которые могут прийти так, как пришли в Украину?

– Это можно сделать разными способами, один из них - крупномасштабные учения "Запад 2017" в Беларуси, которые запланированы на осень. Так называемые путинские зеленые человечки на нашей территории столкнулись бы с серьезными трудностями, поскольку они не говорят по-литовски, а у нас русскоязычных людей не очень много.

– Вы опасаетесь, что Россия может окружить Сувалкский коридор (территория протяженностью 96 км у литовско-польской границы) и так помешать НАТО в случае кризиса прислать больше военных в балтийский регион?

– Да, они могут блокировать подход. Поэтому мы и просим постоянного присутствия на нашей территории, поэтому нам нужна ПРО (Россия контролирует и воздушное пространство).

– Что по этому вопросу говорят США?

– Мы медленно идем к соглашению.

– С НАТО или конкретно с США?

– С обоими. В 2010 г. были начаты переговоры с НАТО о планах по обороне стран Балтии. Удалось прийти к соглашению, но сейчас этих планов недостаточно, поскольку наш сосед (Россия) стал вести себя очень агрессивно.

Нам нужны силы здесь, на нашей территории. В прошлом году на саммите в Варшаве мы договорились, что Польша, Литва, Латвия и Эстония получат по батальону. Мы получили, чего хотели. Наш возглавляет Германия, но участвую 7 стран.

– Вы верите, что Запад выполнит условия 5 ст. НАТО, регламентирующей коллективную оборону?

– Я думаю, что 5 ст. НАТО уже на нашей территории – члены батальона обязались защищать нашу страну. Здесь как минимум 7 стран.

– Как Вы оцениваете отношение Трампа к НАТО?

– Думаю, что часть высказанной президентом США критики обоснована, конкретно в вопросе расходов на оборону. Все страны НАТО должны больше инвестировать. В Литве в этом году расходы на оборону составляют 1,8% ВВП, в следующем составят 2,1%. Критика Трампа обоснована.

– Но ведь Трамп публично высказал сомнения в связи с действенностью НАТО?

– Я бы его слова так не интерпретировала.

– Каким, по Вашему мнению, будет следующий шаг президента Владимира Путина?

– Никто не знает, но очевидно, что он воспользуется любым поводом для провокации. Он пойдет настолько далеко, насколько мы позволим. На Путина оказывают большое давление внутри страны, ему нужны внешние враги. Мы наблюдаем, как он периодически находит врагов – то в одном регионе, то в другом. Европа - это один из регионов, в котором он особенно любит дестабилизировать ситуацию.

– Вы имеете в виду вмешательство в выборы во Франции?

– Он повсюду поддерживает ультраправые и ультралевые политические силы. Так мы повсюду наблюдаем кибератаки, информационные атаки, пропаганду.

– После Крыма такие атаки стали интенсивнее?

– О да. После аннексии Крыма Кремль значительно увеличил инвестиции в пропаганду и информационную войну. На территории нашей страны сложилась ситуация неконвенциональной войны. Это произошло из-за постоянных кибератак, пропаганды по телевидению и информационных атак из России. Мы сталкиваемся с этим едва не каждый день. Они пытаются инвестировать и в политиков. Придумывают ложные новости.

– Россия финансирует политиков?

– Да. Это обычная модель их деятельности, применяется повсюду.

– Как Вы с этим боретесь?

– Три месяца блокировали телеканалы, которые вели себя агрессивно. Старались в нашей стране развенчать мифы пропаганды. К примеру, когда к нам прибыли немецкие военные, появилась ложная информация о том, что немецкий военный изнасиловал литовку. Мы немедленно отреагировали, опровергли эти выдумки. Проверили имя и фамилию, выяснили, что такого человека не существует.

– Вы считаете, что можете надеяться на США?

– Мы доверяем США, и неважно, какая администрация работает, поскольку наше партнерство достаточно крепкое.