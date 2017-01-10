Президент Литвы: для введения всеобщего призыва нужно подготовиться

"В настоящее время для комплектации воинских подразделений и формирования резерва достаточно предусмотренной Госсоветом по обороне и законодательно закрепленной численности призывников - ежегодно от 3,5 до 4 тыс. Для всеобщего призыва нужны общеполитическое согласие и надлежащая подготовка", - передала позицию главы государства BNS президентская пресс-служба во вторник.

После встречи с командованием вооруженными силами (ВС) и руководством Минобороны литовский премьер Саулюс Сквярнялис объявил, что всеобщий призыв в ВС должен быть введен в Литве в 2019 году.

Министр обороны Раймундас Кароблис полагает, что за два года невозможно успеть подготовиться к введению всеобщего призыва. По его словам, это можно было бы провести в жизнь в 2020 - 2021 годах.

Планируется призывать в армию всех без исключения молодых людей, закончивших школу. По словам премьера, таких ежегодно бывает 6-7 тысяч.

Сейчас ежегодно в ВС призывается 3–3,5 тысячи молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет.

Главком ВС Литвы: говорить о дате слишком рано

Говорить о дате введения всеобщего армейского призыва пока еще слишком рано, говорит главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Йонас Витаутас Жукас.

"Говорить о конкретном числе призываемых военнообязанных, сроках подготовки их принять и обеспечить сегодня еще рано", - передал во вторник позицию главкома ВС его представитель капитан Миндаугас Неймонтас.

Он подчеркнул, что в правительстве состоялось только предварительное обсуждение возможности введения в Литве всеобщего армейского призыва.

Генерал сказал, что в принципе поддерживает идею всеобщего призыва, однако он считает, что "к этому нужно очень хорошо подготовиться".

После встречи с командованием ВС и руководством Минобороны литовский премьер Саулюс Сквярнялис объявил, что всеобщий призыв в ВС должен быть введен в Литве в 2019 году. Министр обороны Раймундас Кароблис полагает, что за два года невозможно успеть подготовиться к введению всеобщего призыва. По его словам, это можно было бы провести в жизнь в 2020 - 2021 годах.

Литва вернулась к армейскому призыву в 2015 году после действий России на Украине и в регионе Балтийского моря.