Президент Литвы: депутаты Пукас и Бастис компрометируют Cейм

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BNS
вторник, 21 марта 2017 г. 14:50
Член сейма Кястутис Пукас, оказавшийся под прицелом правоохранительных органов из-за сексуальных домогательств, и подозреваемый возможных непрозрачных связях с представителями российской энергетики социал-демократ, парламентарий Миндаугас Бастис компрометируют Сейм, заявила во вторник президент Литвы Даля Грибаускайте.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Истории разные, но обе компрометируют Сейм. (...) Конечно, решения о том, могут ли они оставаться в парламенте, будет принимать сам Сейм", - заявила Д. Грибаускайте журналистам в Вильнюсе, отвечая на вопрос о том, могут ли упомянутые члены сейма далее находиться на занимаемых постах.

В отношении М.Бастиса и К.Пукаса в Сейме начаты процессы импичмента.

Подозрительные связи представителя социал-демократической фракции всплыли на поверхность, когда Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) сообщил спикеру, что этому депутату не должно выдаваться разрешение на работу с совершенно секретной информацией.

В материале ДГБ изложены связи М. Бастиса с называемым представителем корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, называемым бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым. По мнению ДГБ, эти связи делают М. Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.

Mindaugas Bastys
Mindaugas Bastys
© DELFI / Domantas Pipas

По призыву спикера Сейма М. Бастис покинул пост вице-спикера парламента и приостановил свое членство в Социал-демократической партии, однако не видит основания для отказа от парламентского мандата.

Члена сейма К. Пукаса обвиняют в сексуальных домогательствах. После жалоб нескольких женщин прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование.

К. Пукас также не видит оснований для ухода из Cейма.

Kęstutis Pūkas
Kęstutis Pūkas
© DELFI / Domantas Pipas
BNS
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