Президент Литвы: безопасность Европы начинается в странах Балтии

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ru.DELFI.lt
четверг, 4 мая 2017 г. 17:50
Безопасность североатлантического альянса начинается в странах Балтии. Об этом президент Литвы Даля Грибаускайте заявила в ходе встречи с королем Бельгии Филиппом, который находится в Литве с визитом, сообщает пресс-служба президента.
Belgų karalius Filipas ir Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

Сегодня Д.Грибаускайте встретилась с королем Бельгии Филиппом. Главная цель визита монарха в Литву – посетить бельгийских военных, служащих в батальоне сил передового базирования НАТО в Литве. Стороны обсудили сотрудничество двух стран в рамках НАТО, а также необходимые дополнительные меры обеспечения безопасности и сдерживания в регионе.

Президент Литвы подчеркнула, что безопасность всего Альянса начинается в странах Балтии. Интенсивная и концентрированная милитаризация у восточных границ НАТО, направленные против Запада учения наступательного характера "Запад-2017", дислоцированные в Калининградской области ракеты средней дальности, попытки России посредством кибернетических и информационных атак оказывать влияние на результаты выборов в государствах Западной Европы – всё это представляет серьезную угрозу для жителей всей Европы, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметила Д.Грибаускайте, и Литва, и Бельгия понимают, что главная угроза для континента исходит с Востока. Поэтому Европа настолько будет в безопасности, насколько будут в безопасности страны Балтии. Для этого необходимо реализовать подкрепленные конкретными военными мощностями меры сдерживания, говорится в сообщении.

По словам президента, присутствие военнослужащих из Бельгии и других шести союзников по НАТО на территории Литвы посылает мощный сдерживающий сигнал о том, что Альянс готов к отражению любой угрозы безопасности Балтийских стран.

Д.Грибаускайте также отметила, что Литва высоко ценит проявленную Бельгией солидарност и ее решение направить в батальон сил передового базирования НАТО свою роту материально-технического обеспечения. Бельгийские военные первыми прибыли в Литву и обеспечили беспрепятственную передислокацию военнослужащих и тяжелой военной техники других союзников.

Президент также напомнила, что Литва постоянно ощущает прочную поддержку Бельгии. После вступления Литвы в НАТО истребители ВВС Бельгии первыми заступили на охрану воздушного пространства Балтийских стран и затем еще неоднократно в порядке ротации осуществляли дежурство в Зокняй и на базе Эмари в Эстонии.

Главы государств также обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в области предпринимательства, экономики, научных исследований и студенческого обмена, а также укрепление связей государств Северной Европы и Балтии со странами Бенилюкса.

После встречи в Президентском дворце главы государств посетили Руклу, где базируются бельгийские военные, служащие в батальоне НАТО.

Сейчас в Литве дислоцирована рота бельгийских логистов, состоящая приблизительно из ста военных с вооружением и техникой. Эта рота обеспечила слаженное прибытие в Литву германских и голландских военных с тяжелой техникой.

В батальоне НАТО в Литве, формирование которого завершается, также будут служить военные Люксембурга, Норвегии, Франции и Хорватии.

По показателю торговли Бельгия является десятым по величине экономическим партнером Литвы.

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