Президент: инвестируя в детей, инвестируем в будущее всей Литвы

В субботу в выставочном центре Litexpo в третий раз проходит конференция "Ответственное родительство" (Atsakinga tėvystė). Участников конференции приветствовали президент Литвы Даля Грибаускайте и министр науки и образования Юргита Петраускене.
Грибаускайте прислала видеопоздравление, поскольку сама в данный момент находится с визитом в Риме.
"Сегодня мы ясно понимаем: инвестируя в детей наше время, заботу, знания и средства, мы инвестируем в будущее государства, всей Литвы - в будущее без насилия, буллинга, убийственной зависимости, в общество, которое будет безопаснее и счастливее, - сказала Грибаускайте и пожелала: Пусть ответственное родительство будет объединяющей и большой целью".