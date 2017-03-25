"Сегодня мы ясно понимаем: инвестируя в детей наше время, заботу, знания и средства, мы инвестируем в будущее государства, всей Литвы - в будущее без насилия, буллинга, убийственной зависимости, в общество, которое будет безопаснее и счастливее, - сказала Грибаускайте и пожелала: Пусть ответственное родительство будет объединяющей и большой целью".

Грибаускайте прислала видеопоздравление, поскольку сама в данный момент находится с визитом в Риме.

Президент: инвестируя в детей, инвестируем в будущее всей Литвы В субботу в выставочном центре Litexpo в третий раз проходит конференция "Ответственное родительство" (Atsakinga tėvystė). Участников конференции приветствовали президент Литвы Даля Грибаускайте и министр науки и образования Юргита Петраускене.

Полторы тысячи военных НАТО этим летом будут отрабатывать защиту "Сувалкского коридора" Около полутора тысяч военнослужащих НАТО нынешним летом будут отрабатывать защиту так называемого "Сувалкского коридора". Его защита была бы основной задачей при защите стран Балтии от России, говорит командующий Сухопутными силами Литвы, бригадный генерал Вальдемарас Рупшис.

Грибаускайте: если США уйдут в изоляцию, Россия займет их место Если США уйдут с международной арены и закроются в пределах своего континента, на освободившемся пространстве их место займет Россия, сказала президент Литвы Даля Грибаускайте. В интервью Foreign Policy она сказала, что Россия - это угроза для Европы.

Глава КНБО: информация ДГБ о связях Бастиса действительно серьезная Предоставленный Департаментом госбезопасности (ДГБ) Литвы объем информации о связях парламентария Миндаугаса Бастиса с гражданами России и предпринимателями с противоречивой репутацией на самом деле серьезный, говорит председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы, представитель Союза крестьян и зеленых Литвы Витаутас Бакас.