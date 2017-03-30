Президент Грузии прибывает в Литву в ознаменование старта безвизового режима

BNS
четверг, 30 марта 2017 г. 08:44
В четверг в Литву прибывает с официальным визитом президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Georgijus Margvelašvilis
© Reuters/Scanpix

Как сообщает президентское ведомство, Маргвелашвили станет одним из первых граждан Грузии, которые могут приехать в Литву без виз - во вторник стартовал безвизовый режим между Евросоюзом (ЕС) и Грузией.

На встрече главы государств обсудят двусторонние отношения, прогресс, достигнутый Грузией в деле европейской интеграции и осуществлении реформ. Большое внимание будет уделено ситуации с безопасностью, мерам по сдерживанию российской агрессии, вопросам сотрудничества с НАТО.

Во вторник президент Даля Грибаускайте поздравила жителей Грузии с возможностью свободно путешествовать по Европе. В своем видеообращении она сказала, что это большое завоевание евроинтеграции, достигнутое последовательными усилиями этого государства.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Президент Грузии прибывает в Литву в ознаменование старта безвизового режима

Georgijus Margvelašvilis
В четверг в Литву прибывает с официальным визитом президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Спикер Сейма не услышал в Польше неудобных вопросов о написании фамилий (4)

Viktoras Pranckietis
Председатель Cейма Литвы Викторас Пранцкетис говорит, что глава Сената Польши Станислав Карчевски не интересовался вопросом написания нелитовских фамилий в паспортах граждан Литвы.

В конгрессе США призвали оказать давление на Беларусь в вопросе АЭС (53)

Astravyets Nuclear Power Plant
Американский конгрессмен республиканец Джонас Шимкус в обращении к законодателям своей страны призвал их оказать давление на Беларусь, чтобы она впустила на Островецкую атомную электростанцию (ОАЭС) международных наблюдателей.

Сквернялис рассержен: ЛСКЗ вызывает серьезные сомнения (15)

Saulius Skvernelis
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, делегированный партией Литовский союз крестьян и зеленых, не на шутку рассержен. Политик публично высказал недовольство недовольство в связи с тем, что парламентский Комитет по науке и образованию, который возглавляет член ЛСКЗ Эугениюс Йовайша, одобрил объединение каунасского университета им. Витаутаса Великого с Литовским эдукологическим университетом.

Глава МИД Литвы: администрация США благодарна странам Балтии за качественное партнёрство (28)

Linas Linkevičius
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с министрами иностранных дел стран Балтии поблагодарил их за качественное партнёрство, утверждает глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс.
Facebook друзья
Rambler's Top100