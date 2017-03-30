Президент Грузии прибывает в Литву в ознаменование старта безвизового режима

Как сообщает президентское ведомство, Маргвелашвили станет одним из первых граждан Грузии, которые могут приехать в Литву без виз - во вторник стартовал безвизовый режим между Евросоюзом (ЕС) и Грузией.

На встрече главы государств обсудят двусторонние отношения, прогресс, достигнутый Грузией в деле европейской интеграции и осуществлении реформ. Большое внимание будет уделено ситуации с безопасностью, мерам по сдерживанию российской агрессии, вопросам сотрудничества с НАТО.

Во вторник президент Даля Грибаускайте поздравила жителей Грузии с возможностью свободно путешествовать по Европе. В своем видеообращении она сказала, что это большое завоевание евроинтеграции, достигнутое последовательными усилиями этого государства.