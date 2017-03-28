Президент Грузии откроет начало безвизового режима с Евросоюзом в Литве

Как сообщает пресс-служба президента Литвы, Г.Маргвелашвили таким образом символически первым опробует безвизовый режим между Европейским союзом и Грузией.

В ходе двусторонней встречи главы обоих государств обсудят двусторонние отношения, прогресс Грузии в деле евроинтеграции и прогресса в проведении реформ.

Большое внимание будет уделено ситуации с безопасностью, средствам отражения угрозы со стороны России, вопросам сотрудничества с НАТО, сообщает администрация президента.

Во вторник президент Даля Грибаускайте поздравила народ Грузии с открывшейся перед ним возможностью свободного путешествия по Европе.

В своём видеоролике с поздравлением она отметила, что это большое достижение европейской интеграции, достигнутое последовательными стараниями этого государства.