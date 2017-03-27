Президент Эстонии: Россия представляет собой угрозу для стран Балтии, но не физическую

Недавно в Эстонию прибыл батальон НАТО, и журналистка The Washington Post Лэлли Веймут пишет, что благодаря нему "эта маленькое и уязвимое балтийское государство должно почувствовать себя в большей безопасности от России — своего могущественного соседа, который исторически двойственно относится к независимости" эстонцев.

"Россия представляет собой угрозу. Речь идет не о физической угрозе какой-либо из стран НАТО, но об [угрозе] архитектуре международной безопасности", — сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд The Washington Post.

Кальюлайд напомнила: когда в 2008 году Россия двинулась на Грузию, это стало первым знаком. По словам президента, тогда все быстро затихло, европейские страны вернулись к своим делам, и жизнь продолжилась: "Это, конечно, стало уроком для Путина — он понял, что может продвинуться чуть дальше".

"Сейчас я опасаюсь, — продолжила президент, — что решимость западных стран может не выдержать проверку на прочность в случае с Украиной. Мы должны очень твердо противостоять тому, чтобы вновь дать Путину посыл о том, что все затихнет".

Кальюлайд уверена, что невозможно построить новую архитектуру безопасности, за которую выступают некоторые политики, на шаткой почве. Президент Эстонии также считает необходимым сохранение европейских санкции против России в связи с Украиной, передает издание.

"Мы должны признать, что есть желание и есть воля разрушить западную модель безопасности", — отметила президент, имея в виду Москву. "Россия продемонстрировала, что она не считается с миром, построенным на ценностях, где не применяется сила против меньших стран только потому, что есть такая возможность. Это повод для беспокойства", — сказала она.

Однако Кальюлайд заявила, что под защитой НАТО не опасается действий России в Эстонии. По ее словам, на фоне дислокации сил Североатлантического альянса в странах Балтии и Польше Эстония чувствует себя в большей безопасности: "Мы также чувствуем, что если в России будут происходить новые события, система сдерживания НАТО — на соответствующем уровне".

Президент Эстонии отметила, что войска НАТО на территории ее страны — это только "ограниченный контингент".

"Они должны договориться о том, как доставить сюда подкрепление. Именно это делает нашу систему сдерживания убедительной", — пояснила политик.

Кальюлайд подчеркнула, что, по ее мнению, не существует физической опасности для какой-либо страны-члена НАТО: "Опасность может скорее материализоваться в виде атаки на средства связи, возможно, будет отрезана часть энергосистемы".

Эстония соединена с российской электросетью, и для дополнительной безопасности было бы лучше подключиться к европейской сети, считает президент.

Президент Эстонии также отметила, что у России есть интерес к европейским выборам, "потому что ЕС — это прибежище ненавистных России либеральных ценностей". Кальюлайд полагает, что Москва была бы рада, если бы Европа развалилась или перестала сотрудничать с США.