Президент Эстонии: общество должно быть подготовлено к электронному голосования

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BNS
понедельник, 5 июня 2017 г. 18:50
В то время как Литва всё ещё сомневается в безопасности электронного голосования, президент Эстонии Керсти Кальюлайд утверждает, что безопасность выборов можно обеспечить технологически, но самое важное - чтобы общество было готово к этому.
Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid
© DELFI / Domantas Pipas

"Я всегда говорила своим партнёрам: никогда не начинайте цифрование голосования с выборов. Вы должны иметь систему, которая будет гарантировать установление тождественности личности, но прежде всего необходимо сделать доступными самые простые электронные услуги - чтобы люди пользовались электронным пространством, получая социальные услуги, регистрировали по интернету детей в школу или садик. В этом случае общество начинает изменяться, цифровое общество начинает увеличиваться. Люди научаются не только доверять технологиям, но и защищать их", - в понедельник отметила на пресс-конференции в Таллине глава государства.

Она высказала убеждение в том, что раньше или позже электронное голосование станет обычным делом.

Эстония - единственное государство в Европе, в котором с 2005 года электронное голосование без каких-либо исключений проводится на всех выборах.

Однако президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, что электронное голосование ещё не гарантирует безопасность и анонимность.

"В демократической стране обязательно необходимы анонимность, безопасность и ответственность. По нашему мнению, в настоящее время эти три элемента не могут быть обеспечены на 100%, особенно при существующих в настоящее время угроз безопасности, в т.ч. и кибернетической", - акцентирует она.

Д.Грибаускайте отмечает, что некоторые страны Европы на протяжении десятилетий испытывали возможности электронного голосования, но в конце концов отказались от него как от не до конца надёжного и небезопасного.

"Мы не говорим "никогда", но мы должны быть более уверенными", - утверждает глава государства.

BNS
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