Президент: БелАЭС - геополитический проект России, направленный против Литвы

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BNS
четверг, 23 февраля 2017 г. 12:32
Строящаяся у границы с Литвой, в Островце, Белорусская АЭС (БАС) является геополитическим проектом России, направленным против Литвы, заявила президент Даля Грибаускайте.
© DELFI / Domantas Pipas

"Этот проект, БАЭС, я считаю российским геополитическим проектом, недоброжелательно направленным против Литвы. Возможность шантажировать и оказывать давление на Литву, препятствовать ее синхронизации с Западом", - заявила в четверг в Вильнюсе Д. Грибаускайте.

По ее словам, Литва должна всеми возможными средствами остановить проект БАЭС и требовать безопасности и прозрачности.

"Нет сомнений в том, что мы должны выполнить свое домашнее задание - защитить свой рынок от попадания на него электроэнергии с такой станции и ускорять, улучшать процесс синхронизации (ЛЭП с Западом - BNS ). Таким образом, заниматься своими делами и оценивать этот проект как геополитический и недоброжелательный в отношении Литвы", - сказала президент журналистам.

Она отметила, что Литва должна сделать все, чтобы проект БАЭС был бы экономически невыгодным, назван вредоносным и направленным против Литвы.

Российская корпорация "Росатом" строит АЭС в 50-ти километрах от Вильнюса, в Островце. На станции будет оборудовано два реактора (тип ВВЭР/ PWR ) мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй - в 2020 году.

Литовское правительство утверждает, что строительство АЭС рядом со столицей Литвы ведется без соблюдения стандартов безопасности. Белоруссия отклоняет претензии Литвы и говорит, что на станции будут применяться самые высокие стандарты безопасности.

BNS
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