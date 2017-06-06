Премьеры стран Балтии в пятницу посетят терминал СПГ в Клайпеде

Представитель литовского премьера Томас Бержинскас и представитель премьера Эстонии Аве Тампере подтвердили BNS, что в пятницу в Клайпеде намечается встреча трех премьеров.

"Премьер-министры стран Балтии и их делегации вместе с представителями Министерства энергетики Литвы и Klaipedos nafta посетит ТСПГ, где их ознакомят с моделью действия терминала, его значением в Балтийском регионе, возможностями и возможными перспективами сотрудничества", - сказал BNS Т. Бяржинскас.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис во время посещения Таллина в начале мая выразил надежду, что трем странам Балтии удастся договориться о региональном статусе ТСПГ в Клайпеде и они смогут претендовать на финансирование от Евросоюза.