Премьеры стран Балтии в пятницу посетят терминал СПГ в Клайпеде

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BNS
вторник, 6 июня 2017 г. 18:20
Премьеры трех Балтийских стран в пятницу посетят терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в Клайпеде. Это продолжение так называемого тура СПГ в Эстонии - в ходе этого тура премьер-министры совещаются относительно регионального ТСПГ и возможностей получить европейскую финансовую помощь.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Представитель литовского премьера Томас Бержинскас и представитель премьера Эстонии Аве Тампере подтвердили BNS, что в пятницу в Клайпеде намечается встреча трех премьеров.

"Премьер-министры стран Балтии и их делегации вместе с представителями Министерства энергетики Литвы и Klaipedos nafta посетит ТСПГ, где их ознакомят с моделью действия терминала, его значением в Балтийском регионе, возможностями и возможными перспективами сотрудничества", - сказал BNS Т. Бяржинскас.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис во время посещения Таллина в начале мая выразил надежду, что трем странам Балтии удастся договориться о региональном статусе ТСПГ в Клайпеде и они смогут претендовать на финансирование от Евросоюза.

BNS
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