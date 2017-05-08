Премьеры стран Балтии попытаются снять разногласия по энергетическим проектам

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BNS
понедельник, 8 мая 2017 г. 09:31
На встрече премьеров Балтийских стран в Таллине Литва, Латвия и Эстония попытаются снять разногласия по стратегическим проектам в области газа и электроэнергетики.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Конкретных решений и соглашений в понедельник представители правительств не подпишут, однако это общение будет важно для Литвы, которая стремится убедить другие страны в том, что терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) стоит получения европейской финансовой помощи, а синхронизировать электросети через Польшу можно и посредством одном смычки.

Литва хочет, чтобы ТСПГ в Клайпеде получил 100-150 млн. евро финансовой помощи Евросоюза (ЕС), однако для этого нужно согласие Латвии и Эстонии. У Эстонии самой есть амбиции относительно проекта в области СПГ, и она хотела бы получить финансирование от ЕС. Однако, как говорит литовский министр энергетики, литовская сторона хотела бы все начать с чистого листа и снова приступить к переговорам с латвийскими и эстонскими коллегами.

Жигимантас Вайчюнас сказал BNS, что на встрече в понедельник будет обсуждаться обеспечение безопасности долгосрочных поставок газа - то есть вопрос о том, под проект какой из стран просить европейские средства.

"Речь пойдет об обеспечении безопасности долгосрочных поставок газа странам Балтии и о самом выгодном в плане затрат решении для всех потребителей Балтийских стран. Но конкретных решений точно не будет, это будет процесс", - сказал BNS министр Ж. Вайчюнас.

В понедельник в Таллине начнется так называемый "тур СПГ" - премьеры обсудят вопросы финансовой поддержки терминалов, а позже планируется, что они съездят и в Клайпеду, и в латвийский Инчукальнис.

На встрече будут обсуждаться и другой региональный проект в области энергетики, относительно которого тоже имеются разногласия - синхронизация электросетей с континентальной Европой. И Эстония, и Латвия пока не поддерживают план Литвы и Польши синхронизировать сети через одну смычку - LitPol Link; они добиваются создания второй смычки, потому что в другом случае нужно будет заново рассматривать возможность сделать это через Скандинавию.

В проведенном Объединенным центром исследований Еврокомиссии (ЕК) исследовании указано, что самым оптимальным вариантом является синхронизация через две смычки LitPol Link - затраты на нее могут составить 770-960 млн. евро, тогда как при одной смычке они составят 900 млн. евро. Возможность синхронизировать страны Балтии со Скандинавией оценивается в 1,36-1,41 млрд. евро.

После того, как Латвия и Эстония засомневались в возможность синхронизироваться посредством одной смычки, литовский оператор электропередающих сетей Litgrid предложил проложить вторую смычку уже после 2025 года, когда намечается провести проект в жизнь и отключиться от российского энергокольца БРЭЛЛ.

BNS
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