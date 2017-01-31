Премьеры стран Балтии подписали соглашение по Rail Baltica

Им выражена политическая воля провести проект в жизнь к 2026 году.

Это подтвердил BNS пресс-атташе премьера Томас Бержинскас, а сам премьер Саулюс Сквернялис в своем аккаунте в Facebook выложил фото с церемонии подписания.

Правительство Литвы на прошлой неделе утвердило проект соглашения Rail Baltica - С.Сквернялис тогда говорил, что разногласий между странами не осталось.

Соглашение еще предстоит ратифицировать парламентам трех стран.