Премьеры стран Балтии не опасаются сокращения финансирования Rail Baltic

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BNS
вторник, 31 января 2017 г. 18:40
Премьеры трех Балтийских стран, подписавшие во вторник в Таллине соглашение о расширении проекта железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica , не опасаются, что после 2020 года Евросоюз будет выделять проекту меньше помощи, чем сейчас.
Rail Baltica
© DELFI

Премьер Эстонии Юри Ратас во вторник заверил, что не видит причин, по которым в финансовой перспективе должно выделяться меньше помощи ЕС.

"Сегодня я не вижу причин бояться того, что изменится схема финансирования. Три Балтийских государства заявили, что мы хотим продолжать проект, что для нас это значительный исторический союз между тремя Балтийскими государствами", - заявил на пресс-конференции в Таллине Юри Ратас.

По его словам, если схема финансирования изменится, и Rail Baltica будут выделять меньше, чем 81% помощи, то Балтийские страны должны будут сесть за стол переговоров и обсудить, что делать дальше.

Латвийский премьер Марис Кучинскис заверил, что проект будет двигаться вперед, поскольку "обратного пути нет".

Председатель Совета руководителей Европы Дональд Туск на пресс-конференции подчеркнул, что как поляк понимает важность проекта не только для Балтийских стран, но и Польши, всей Европы: "В этом процессе вы можете на меня положиться".

"Соглашение направляет очень важный сигнал партнерам по Евросоюзу - Балтийские страны объединились и представили четкие обязательства реализации этого стратегического инфраструктурного проекта", - отметил премьер Литвы Саулюс Сквернялис в распространенном во вторник пресс-релизе.

Соглашением выражена политическая воля к реализации проекта до 2026 года, а Вильнюсская смычка оценивается как интегральная часть Rail Baltica . Теперь соглашение будет вынесено на ратификацию парламентов трех стран.

Совокупная стоимость проекта Rail Baltica , по разным подсчетам, составляет 3,7-5,2 млрд. евро.

BNS
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