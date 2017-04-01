Премьеры стран Балтии на следующей неделе посетят Украину

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BNS
суббота, 1 апреля 2017 г. 11:05
На следующей неделе премьер-министры Балтийских стран посетят Украину, где встретятся с высокопоставленными лицами этой страны.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Советник литовского премьера Саулюса Сквернялиса по вопросам внешней политики Арнолдас Рикжирнис сообщил BNS, что главы правительств встретятся с президентом Украины Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом.

Политики обсудят конфликт, длящийся в Восточной Украине с 2014 года, реформы, проводимые в этой стране.

По словам А. Пикжирниса, особое внимание на встречах будет уделяться антикоррупционным реформам.

"Коррупция - экспортный товар крупнейшего соседа, а (...) мы являемся частью Западного мира, где такие вещи не должны происходить", - сказал советник премьера .

С.Сквернялис обсудит реформы в Украине и с работающими там литовцами.

Премьер также примет участие в Киевской конференции по безопасности, на которой выступит с сообщением. В этом мероприятии также примет участие и министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

BNS
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