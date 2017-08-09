Премьеры Балтийских стран готовятся к переговорам по газу

Литовское правительство надеется, что это соглашение позволит использовать средства ЕС для выкупа судна-газохранилища терминала СПГ в Клайпеде.

Главы правительств Балтийских стран в пятницу посетят газохранилище в латвийском Инчукальнисе, а оттуда отправятся в эстонский город Пярну.

Здесь состоится традиционная встреча Балтийского совета министров (БСМ), на него премьеры приглашены вместе с семьями. С. Сквярнялиса будут сопровождать супруга и двое детей.

"Это традиционная ежегодная встреча, традиционно в этих встречах премьеры стран Балтии участвуют с семьями. Встречи проводятся в председательствующей стране", - сказал BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас.

БСМ - это орган сотрудничества правительств Балтийских стран, созданный в 1994 году. Сейчас в нем председательствует Эстония.

Правительство Литвы предлагает всем трем странам договориться по так называемому "региональному пакету СПГ", в котором будет дана оценка значению терминалу СПГ (ТСПГ) в Клайпеде, будущему эстонскому ТСПГ и газохранилищу в Инчукальнисе.

Раньше Литва добивалась признания клайпедского терминала региональным, чтобы иметь возможность претендовать на финансовую помощь ЕС для выкупа судна-газохранилище у норвежцев, однако не получила твердой поддержки соседей.

Чтобы убедить Латвию и Эстонию, Литва сейчас предлагает соглашение, охватывающее объекты во всех трех странах.

"Мы не говорим о региональном терминале - мы говорим о региональном пакете СПГ", - сказал BNS в среду советник премьера С. Сквярнялиса Дейвидас Матулёнис.

Совместное соглашение трех стран заметно повысило бы возможности получать финансовую помощь ЕС. По словам Д. Матулёниса, это соглашение позволило бы снизить цены на газ на 5-7% и увеличить конкуренцию для российского "Газпрома".

"Мы сделали дополнительные компромиссы и декларируем, что затраты на выкуп и содержание клайпедского терминала не лягут на плечи потребителей Латвии и Эстонии", - сказал советник премьера.

Сначала Литва планировала выкупить у норвежского предприятия Hoegh LNG судно-газохранилище Independence в 2024 году, однако впоследствии стала искать возможности сделать это раньше. За аренду судна контролируемое государством предприятие Klaipedos nafta платит ежегодно примерно по 60 млн. евро.