Премьеры Балтийских стран еще раз попытаются договориться об общем рынке СПГ

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BNS
пятница, 4 августа 2017 г. 18:22
Премьеры стран Балтии уже в третий раз попытаются договориться об общем рынке сжиженного природного газа (СПГ), чтобы получить помощь Евросоюза (ЕС) для важных проектов. Главы правительств Латвии, Литвы и Эстонии в следующую пятницу встретятся на Инчукальнисском газохранилище в Латвии, чтобы завершить так называемый "тур СПГ".
© DELFI (P.Sadausko nuotr.)

По словам советника премьера по внешнеполитическим вопросам Дейвидаса Матулёниса, если будет договорено об общем рынке СПГ, то можно будет начинать общение с Еврокомиссией (ЕК) о финансовой помощи всем трем государствам. Как сказал советник премьера, Литва очень надеется, что в Латвии будет достигнуто соглашение.

Цель - обсуждать и в конце концов договориться о региональном рынке сжиженного газа, чтобы все страны были в этом заинтересованы. У нас есть свой терминал, у эстонцев тоже есть планы, есть Ичукальнисское хранилище", - сказал Д. Матулёнис BNS.

"Чтобы получить финансирование, есть правило, что должно быть региональное изменение, поэтоуму должно быть соглашение", - добавил он.

Раньше Литва добивалась признания терминала СПГ (ТСПГ) в Клайпеде региональным, чтобы иметь возможность претендовать на финансовую помощь ЕС для выкупа судна-газохранилища - это уменьшило бы бремя содержания инфраструктуры для потребителей. Однако против этого возражает Эстония, которая намерена построить свой терминал.

На встрече премьеров трех стран в июне в Клайпеде глава правительства Литвы Саулюс Сквярнялис неожиданно заявил, что Эстония могла бы построить средний терминал и он не конкурировал бы с клайпедским ТСПГ.

Д. Матулёнис объяснил, что позиция Литвы не изменилась - целью является создание общего рынка СПГ, на котором могли бы действовать литовский и эстонский терминалы, а также латвийское газохранилище в Инчукальнисе. По его словам, газохранилище дополнило бы рынок, поскольку приобретенный летом по низкой цене газ можно было бы хранить в Латвии до зимы, когда он подорожает.

Компания Lietuvos duju tiekimas уже хранить газ в газохранилище в Инчукальнисе.

Так называемый "тур СПГ", во время которого премьеры посещают важнейшие газовые объекты Балтийских стран, начался в начале мая в порту Палдиски в Таллине, в июне он проходил в Клайпеде, а в августе тур завершится визитом в Инчукальнис.

BNS
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