Премьеры Балтии: страны готовы к приближающимся учениям "Запад"

Премьеры Балтийских стран заявляют, что их страны готовы к предстоящим осенью в России и Республике Беларусь совместным военным учениям этих государств "Запад", а в свете выделения партнерами по НАТО дополнительных мощностей чувствуют себя в безопасности.

"Мы готовы и как суверенные государства, и как Балтийские государства, и как одни из государств НАТО", - заявил на совместной пресс-конференции премьеров трех Балтийских стран в Клайпеде глава литовского Кабмина Саулюс Сквярнялис.

Эстонский премьер Юри Ратас также сказал, что "сила в единстве".

"Конечно, мы следим за этими учениями "Запад", - сказал Ю. Ратас.

Латвийский премьер Марис Кучинскис подчеркнул важность того, что находящиеся во всех трех Балтийских странах военные НАТО являются "очень большим и весомым заверением", которое позволяет государствам чувствовать себя в большей безопасности, по сравнению с ситуацией, которая была несколько лет назад.

В обнародованной в апреле Департаментом госбезопасности (ДГБ) и Вторым департаментом оперативных служб при Минобороны Литвы ежегодной оценке угроз национальной безопасности страны говорится, что Россия, которая усилила свой военный потенциал в западной части страны и в Калининградской области, сейчас могла бы в течение 24–48 часов начать военные действия против Балтийских государств.

Разведывательные службы также предупредили о возможных провокациях на границе во время предстоящих в сентябре военных учений России и Белоруссии " Запад - 2017".

Белорусский министр обороны тогда сообщил, что в учениях "Запад - 2017" 14–20 сентября будет задействовано 13 тысяч военнослужащих, и это будут учения оборонного характера. Как утверждает литовская разведка, "вполне вероятно, что реальная численность участников учений будет больше, а в сценарии учений будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО". Учения частично будут проходить вблизи литовской границы, на территорию Белоруссии будет передислоцировано много российских военных и боевой техники.