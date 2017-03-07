Премьер встретился с оппозиционными фракциями

Литовский премьер Саулюс Сквернялис во вторник встретился в правительстве с представителями оппозиционных парламентских фракций.

Об этой встрече в повестке дня премьера не сообщалось.

Пресс-атташе премьера Томас Бержинскас сказал BNS, что имела место рабочая встреча, на ней обсуждаются вопросы предстоящей весенней сессии Сейма. На нее были приглашены представители парламентских фракций консерваторов, либералов, партии "Порядок и справедливость", Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.

Это традиционная, рабочая встреча премьера с представителями разных фракций, точно уже не первая. Это новая традиция - премьер ранее говорил, что будет их проводить. Параллельно проходят встречи и с представителями правящих фракций", - сказал Т. Бержинскас.

Глава Литовского союза крестьян и зеленых и руководитель фракции этой партии Рамунас Карбаускис говорит, что внимание оппозиции уделяется потому, что нужно заручиться ее поддержкой при принятии решений в Сейме, особенно тех, по которым расходятся мнения с партнерами по коалиции - социал-демократами.

"То, что С. Сквернялис ездит на съезд партии консерваторов или встречается с руководством фракций - вполне нормальный процесс. Мне об этом известно, меня он информирует (...). Нужно ездить, нужно разговаривать, нужно быть, потому что нам очень понадобится их помощь, когда мы будем принимать решения по вопросам контроля над алкоголем, по другим вопросам", - сказал Р. Карбаускис радиостанции Ziniu radijas во вторник.

"Возможны случаи, и они будут на весенней сессии, когда мы с социал-демократами разойдемся во мнениях, и мы будем принимать решение без партнеров по коалиции, с помощью оппозиции. Но это не обидит ни социал-демократов, ни нас", - подчеркнул он.