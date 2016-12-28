Премьер: военную подготовку нужно начинать в раннем возрасте

"Комплексный выбор военной подготовки или как мы его будем оценивать, обороны края, гражданского воспитания, следует поощрять как можно раньше, и одним из путей являются и школа, и университет", - сказал С. Сквернялис журналистам в среду в правительстве.

По его словам, военная подготовка детей в школах важна в плане стремления демонстрировать решимость защищаться и тем самым сдерживать потенциальных агрессоров.

Так премьер прокомментировал идею председателя делегировавшей его партии Рамунаса Карбаускиса ввести военную подготовку в школах.

Министр образования и науки Юргита Петраускене сказала, что сейчас специалисты изучают возможности введения военной подготовки в Литве.

"Каковы формы, каково содержание - об этом дискутируют специалисты, уже есть разные предложения, как мы могли бы это улучшить, в том числе анализируя практику других стран", - сказал министр.

Сейчас в Литве для прохождения обязательной военной службы призываются юноши в возрасте от 19 до 26 лет. Ежегодно призывается 3,5-4 тыс. юношей.