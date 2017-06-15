Премьер: в отношении Скарджюса должно быть проведено парламентское расследование

Относительно парламентария, члена Комиссии по энергетике Артураса Скарджюса, представляющего интересы компаний ветровой энергетики и сдающего им в аренду землю, по мнению премьер-министра Саулюса Сквернялиса, должно быть проведено парламентское расследование.

Кроме того, по его словам, необходимо выявить, какое влияние оказывают группы деловых интересов на депутатов.

"Описанная история вызывает весьма нехорошие мысли. Если названные факты подтвердятся, а подтвердятся или нет, в первую очередь в Сейме должно быть проведено парламентское расследование. А затем решать - передавать собранные факты правоохранительным органам или нет. Но если судить по тому, что представлено (...), ситуация выглядит не ахти", - сказал Сквернялис в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По меньшей мере, считает он, это может считаться конфликтом интересов.

"Похоже, что ситуация действительно не нормальная, а если факты подтвердятся, что делалось, оказывалось влияние на решения, связанные с принятием правовых актов, их изменением или, как указывается, с приостановкой, то у нас появляется эта проблема с развитием ветровой энергетики в море. Так что, если факты подтвердятся, это, по меньшей мере, может считаться конфликтом интересов", - акцентировал глава правительства.

"Это, возможно, станет ещё одной точкой опоры, у нас имеются дела о политической коррупции, которые вызывают много вопросов, различные скандальные факты. Поэтому я полагаю, что, пожалуй, такая дискуссия в Сейме о возможном создании специальной комиссии по расследованию будет, и уже идёт, и рассмотреть историю необходимо как можно шире", - утверждает Сквернялис.

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис в среду заявил, что, по его мнению, необходимо провести парламентское расследование относительно связей А.Скарджюса и получаемых им доходов от представителей бизнеса ветровой энергетики.

Портал 15min.lt в среду сообщил, что парк из 17-ти ветровых электростанций мощностью 2,3 мегаватта в деревне Чютяляй Шилутского района Литвы владеет выигравшее проведённый в 2005 г. компание Lietuvos energija конкурс предприятие Naujoji energija, которое в настоящее время арендует земельные участки у фирмы Renovacijos partneriai. Последняя, в свою очередь, арендует эти участки у жителей района, в т.ч. у семьи А.Скарджюса. За аренду участка площадью почти 27 га семья политика получает 24 тыс. евро в год.

По утверждению портала, получаемая Скарджюсом сумма от аренды земли предпринимателям в 12-28 раз больше, чем платят владельцам окрестных участков.

Как подчёркивает портал 15min., акционерами и владельцами всех действующих предприятий - Naujoji energija, Energijos versme и Renovacijos partneriai - одни и те же лица: Нийоле Бутовскене, Дайнюс Юренас, Ромуалдас Паталавичюс либо члены их семей или предприятия. Energijos versme с 2009 г. руководит Тадас Навицкас.

Все эти лица, за исключением Д.Бутовскене, в июле 2009-го участвовали в создании Литовской Ассоциации энергетики возобновляющихся ресурсов (LAIEA). Возглавил её не попавший в парламент созыва 2008-2012 гг. А.Скарджюс.

Депутат утверждает, что его деятельность в Сейме никак не пересекается с получением от занимающихся развитием ветровой энергетики предпринимателей доходов, он лишь сдаёт им в аренду землю.

Портал отмечает, что А.Скарджюс с 2012 г. в парламенте принимал участие в подготовке не менее пяти правовых актов, связанных с электроэнергией и возобновляемыми источниками энергии, подал не менее восьми предложений, связанных с этой сферой.