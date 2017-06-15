Премьер: в отношении Скарджюса должно быть проведено парламентское расследование

 (1)
BNS
четверг, 15 июня 2017 г. 12:11
Относительно парламентария, члена Комиссии по энергетике Артураса Скарджюса, представляющего интересы компаний ветровой энергетики и сдающего им в аренду землю, по мнению премьер-министра Саулюса Сквернялиса, должно быть проведено парламентское расследование.
Artūras Skardžius
© DELFI / Andrius Ufartas

Кроме того, по его словам, необходимо выявить, какое влияние оказывают группы деловых интересов на депутатов.

"Описанная история вызывает весьма нехорошие мысли. Если названные факты подтвердятся, а подтвердятся или нет, в первую очередь в Сейме должно быть проведено парламентское расследование. А затем решать - передавать собранные факты правоохранительным органам или нет. Но если судить по тому, что представлено (...), ситуация выглядит не ахти", - сказал Сквернялис в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По меньшей мере, считает он, это может считаться конфликтом интересов.

"Похоже, что ситуация действительно не нормальная, а если факты подтвердятся, что делалось, оказывалось влияние на решения, связанные с принятием правовых актов, их изменением или, как указывается, с приостановкой, то у нас появляется эта проблема с развитием ветровой энергетики в море. Так что, если факты подтвердятся, это, по меньшей мере, может считаться конфликтом интересов", - акцентировал глава правительства.

"Это, возможно, станет ещё одной точкой опоры, у нас имеются дела о политической коррупции, которые вызывают много вопросов, различные скандальные факты. Поэтому я полагаю, что, пожалуй, такая дискуссия в Сейме о возможном создании специальной комиссии по расследованию будет, и уже идёт, и рассмотреть историю необходимо как можно шире", - утверждает Сквернялис.

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис в среду заявил, что, по его мнению, необходимо провести парламентское расследование относительно связей А.Скарджюса и получаемых им доходов от представителей бизнеса ветровой энергетики.

Портал 15min.lt в среду сообщил, что парк из 17-ти ветровых электростанций мощностью 2,3 мегаватта в деревне Чютяляй Шилутского района Литвы владеет выигравшее проведённый в 2005 г. компание Lietuvos energija конкурс предприятие Naujoji energija, которое в настоящее время арендует земельные участки у фирмы Renovacijos partneriai. Последняя, в свою очередь, арендует эти участки у жителей района, в т.ч. у семьи А.Скарджюса. За аренду участка площадью почти 27 га семья политика получает 24 тыс. евро в год.

По утверждению портала, получаемая Скарджюсом сумма от аренды земли предпринимателям в 12-28 раз больше, чем платят владельцам окрестных участков.

Как подчёркивает портал 15min., акционерами и владельцами всех действующих предприятий - Naujoji energija, Energijos versme и Renovacijos partneriai - одни и те же лица: Нийоле Бутовскене, Дайнюс Юренас, Ромуалдас Паталавичюс либо члены их семей или предприятия. Energijos versme с 2009 г. руководит Тадас Навицкас.

Все эти лица, за исключением Д.Бутовскене, в июле 2009-го участвовали в создании Литовской Ассоциации энергетики возобновляющихся ресурсов (LAIEA). Возглавил её не попавший в парламент созыва 2008-2012 гг. А.Скарджюс.

Депутат утверждает, что его деятельность в Сейме никак не пересекается с получением от занимающихся развитием ветровой энергетики предпринимателей доходов, он лишь сдаёт им в аренду землю.

Портал отмечает, что А.Скарджюс с 2012 г. в парламенте принимал участие в подготовке не менее пяти правовых актов, связанных с электроэнергией и возобновляемыми источниками энергии, подал не менее восьми предложений, связанных с этой сферой.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Премьер: в отношении Скарджюса должно быть проведено парламентское расследование (1)

Artūras Skardžius
Относительно парламентария, члена Комиссии по энергетике Артураса Скарджюса, представляющего интересы компаний ветровой энергетики и сдающего им в аренду землю, по мнению премьер-министра Саулюса Сквернялиса, должно быть проведено парламентское расследование.

Сейм признал строящуюся АЭС в Беларуси представляющей угрозу Литве (38)

Сейм признал строящуюся АЭС в Беларуси представляющей угрозу Литве
Парламент Литвы постановил, что строящаяся в Островецком районе Беларуси атомная электростанция (ОАЭС) является небезопасной, представляющей угрозу национальной безопасности Литовской Республики, её окружающей среде и общественному здоровью.

Президент Литвы подписала новый Трудовой кодекс (7)

Dalia Grybauskaitė
Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон о внесении поправок в Трудовой кодекс.

В Вильнюс прибыл командующий ВВС Великобритании (9)

В Вильнюс прибыл командующий ВВС Великобритании
В среду и четверг Литву с рабочим визитом посетит командующий Военно-воздушными силами главный маршал авиации сэр Стюарт Пич с сопровождающей его делегацией.

Европарламент лишил Паксаса депутатской неприкосновенности (29)

Rolandas Paksas
Европейский парламент в среду принял решение о лишении правовой неприкосновенности бывшего председателя литовской партии "Порядок и справедливость" Роландаса Паксаса, чтобы литовские прокуроры могли предъявить ему подозрения в торговле влиянием.
Facebook друзья
Rambler's Top100