Премьер: в Литве практически неограниченная свобода слова

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BNS
четверг, 27 апреля 2017 г. 10:58
В Литве свобода слова практически неограниченная, утверждает премьер-министр Саулюс Сквернялис, комментируя обнародованный на этой неделе неправительственной Индекс свободы СМИ в странах мира.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Я полагаю, что у нас имеется (...) практически неограниченная свобода слова", - заявил он в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Всё же, по его словам, трудно говорить о свободе тех средств массовой информации, владельцы которых напрямую связаны и с другими видами бизнеса.

При этом премьер акцентировал, что, невзирая на предназначение СМИ критиковать власти, находящиеся во власти политики также имеют возможность высказывать свою позицию по существу и в любом месте.

"У нас действительно выслушивают другую сторону. Я считаю, что целенаправленных или тенденциозных статей, мнений появляется всё меньше", - добавил он.

Организация "Репортёры без границ" в традиционном Рейтинге свободы СМИ в странах мира поместила Литву на 36-ю позицию, на ступеньку ниже, чем прежде. Эксперты утверждают, что риск вызывает слабые экономические возможности литовских СМИ и интересы крупного бизнеса.

BNS
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