Премьер: в конкуренции с российскими портами Литве следует быть проактивной

"Естественно, что у России есть геополитические и экономические интересы поощрять свои порты, и если говорить о погрузках и транспортировке нефтепродуктов, то они пытаются действовать через экономическую призму и заинтересовать Беларусь, и естественным образом поощрять свои порты. В этой конкурентной борьбе нам следует быть активными, проактивными. Это и делают и Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги), и Klaipedos nafta, думая о своих будущих рынках. Думаю, что задача этих двух государственных предприятий - делать все, чтобы было как можно больше клиентов. Это очень важно для нашей страны, для нашей экономики", - сказал премьер во вторник в интервью Литовскому радио.

Россия и Беларусь уже более полугода не могут договориться о цене на газ, а в результате ограничений Москвой поставок нефти Беларуси белорусские НПЗ почти всю горючее реализуют на местном рынке и перестали возить его через Клайпеду. Поэтому в январе-феврале компания Klaipedos nafta за два первых месяца года отгрузила на 23% меньше нефтепродуктов, чем за такой же период прошлого года, а Lietuvos gelezinkeliai перевезли их на 63% меньше - в общей сложности 304,7 тыс. тонн.

Департамент гобезопасности (ДГБ) также отмечает, что разногласия между Россией и Беларусью по поставкам нефти негативно сказываются на литовских компаниях. Кроме того, департамент обращает внимание на то, что Россия также оказывает давление на Беларусь, чтобы она за скидки ж/д тарифов транспортировала нефтепродукты в российские порты.

Клайпедский морской порт за два первых месяца года обслужил 6,841 млн. тонн грузов - на 5,1% больше, чем в январе-феврале прошлого года (6,508 млн. тонн).