Премьер: в Балтийских странах могут действовать 2 терминала СПГ

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BNS
суббота, 10 июня 2017 г. 07:02
На контролируемом тремя странами Балтии восточном побережье Балтийского моря могут быть два неконкурирующих между собой терминала - в литовской Клайпеде и в Эстонии, где может быть построен небольшой терминал, заявил в пятницу литовский премьера Саулюс Сквeрнялис. По его словам, терминалы вместе с Инчукалнским газовым хранилищем в Латвии могли бы дополнять друг друга.
Klaipėda LNG terminal
© DELFI / Erikas Skardžius

"Сегодня мы уделяем особое внимание сотрудничеству в сфере поставки и хранения газа. Мы видим возможности для сотрудничества. Если Эстония решит строить терминал СПГ средней мощности, то такие терминалы не будут конкурировать между собой, а дополнять друг друга с газовым хранилищем в Латвии", - заявил глава правительства на пресс-конференции в Клайпеде.

Премьер Эстонии Юри Ратас повторил, что региональный терминал СПГ должен быть построен в Финском заливе.

"Есть общая цель Балтийских стран - обеспечить поставки газа в регионе. Эстония считает, что региональный терминал СПГ должен быть создан с учетом логистики рынка. Мы не поддерживаем идею того, что содержание терминала должны покрывать клиенты. Исследование, проведенное некоторое время назад Еврокомиссией, показывает, что Финский залив был бы лучшим местом для регионального терминала", - сказал Ю. Ратас в Клайпеде.

По словам эстонского премьера, решение о региональном терминале должно быть принято после того, как главы правительств Балтийских стран посетят Инчукалнское хранилище газа - этот визит намечен на начало августа.

BNS
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Премьер: в Балтийских странах могут действовать 2 терминала СПГ (40)

Klaipėda LNG terminal
На контролируемом тремя странами Балтии восточном побережье Балтийского моря могут быть два неконкурирующих между собой терминала - в литовской Клайпеде и в Эстонии, где может быть построен небольшой терминал, заявил в пятницу литовский премьера Саулюс Сквeрнялис. По его словам, терминалы вместе с Инчукалнским газовым хранилищем в Латвии могли бы дополнять друг друга.

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