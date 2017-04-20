Премьер: учения в Шальчининкай не имеют ничего общего с нацменьшинствами

"Учения были такими, каких еще не было. Не знали ни полицейские, ни пограничники, были реальные учения, а не, извиняюсь, использую русское слово, "показуха", как это случалось, когда знали заранее, что нападут, кто победит. Да, учения были нестандартными. Первый блин, к сожалению, подгорел", - сказал он в четверг в ходе правительственного часа в Сейме.

"И я думаю, что главная горечь не от того, что они были проведены в Шальчининкай, это точно не имеет ничего общего с национальным меньшинством. Это могло быть в Вилкавишкисе, где-нибудь в Кибартай и т.д. Однако фразы, легенды, которые были использованы - министр меня информировал, что таких сценариев написано не было, это была импровизация сотрудников, думаю, что это недоразумение и оскорбление", - говорил премьер-министр.

В ходе учений, один из сотрудников системы внутренних дел, изображая вооруженного нападашего, заявил, что создается Шальчининкская народная республика. Таким образом получилась аллюзия на действия сепаратистов на востоке Украины, где пророссийские силы создали самопровозглашенные Луганскую и Донецкую республики.

С.Сквернялис подчеркнул, что польское нацменьшинство не является угрозой литовскому государству или национальной безопасности. Задавший премьеру вопрос представитель Избирательной акции поляков Литвы Леонард Талмонт поинтересовался, может ли после таких разговоров министр внутренних дел Эймутис Мисюнас продолжать работать на своем посту.

"Министр извинился перед жителями, могу повторить то же самое, что никакого подтекста не было. Я точно не думаю, что (...) министр не может продолжать свою работу. Точно так не думаю", - утверждал премьер.

Э.Мисюнас в четверг сообщил, что на следующей неделе планирует посетить Шальчининкай, встретиться с главами самоуправления, политиками, сотрудниками полиции. Он повторил, что сообщение о Шальчининкайской народной республике не было предусмотрено сценарием учений.

"В сценарии не было ни такого текста, ни некоторых действий. Сотрудники слишком прочувствовали роль плохишей. Не думали, что так может случиться, а Шальчининкай был избран только лишь в связи с тем, что является стратегическим местом. Ничего общего с национальными меньшинствами нет", - подчеркнул он.

11 апреля в ходе проведенных МВД учений шла тренировка реакции на появление военных в форме без опознавательных знаков. Этот сценарий напоминает аннексию Россией Крыма в 2014 году, когда на полуострове появились "вежливые люди", которых также прозвали "зелеными человечками".

Согласно указу главы МВД, легенда тактических учений была такой: силы спецназначения недружественного государства Удия нелегально пересекли границу и готовились захватить одну из пограничных застав и комиссариат полиции Шальчининкай.