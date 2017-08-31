Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис обещает требовать от налоговой инспекции и правоохранительных органов более активной борьбы с теневой экономикой.
© Shutterstock nuotr.

"Полиция, Служба расследования финансовых преступлений, таможня, налоговая инспекция - эти службы должны активнее способствовать сокращению теневой экономики. Сегодня пока нет того прорыва, на который мы надеемся", - сказал премьер в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

В сентябре правительство обещает представить общественности аналитические данные о масштабе теневой экономики в стране, собранные службами.

"Много плачущих, рыдающих, прикрывающихся своим малым бизнесом, кто пытается доказать, что живет с минимальной зарплатой, но мы видим совершенно иную ситуацию, об этом общество должно знать", - сказал С. Сквернялис.

По данным различных исследований, масштаб теневой экономики в Литве может достигать 15-30%.

BNS
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