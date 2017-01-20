Премьер Сквернялис: в Литве нужно транслировать польские телеканалы

"Я считаю, что если появится такая возможность, то нужно транслировать наземным цифровым способом и на всю Литву, не нужно смотреть только на этот регион", - сказал премьер журналистам в Шальчининкай.

По его словам, польская информация могла бы быть противовесом российской пропаганде.

"Если мы не занимаем эту культурную нишу, информационное пространство, то занимает кто-то другой. Если здесь жители смотрят не литовское или польское телевидение, а смотрят российское телевидение, то мы и формируем определенную точку зрения. У СМИ огромное влияние. Поэтому воспитание гражданской позиции, лагеря, обмен доброй практикой, наконец, информационная доступность и литовского телевидения, и польского телевидения - очень важно", - сказал С. Сквернялис.

Парламентская группа "3 мая", которая ставит целью анализ и решение проблем поляков Литвы и литовско-польских проблем, на этой неделе призвала транслировать на Вильнюсский регион до восьми польских телеканалов.

"Группа "3 мая" надеется, что такая ретрансляция польских телеканалов начнется до 1 июня. Это важно, потому что, как показывают многие социологические и политологические исследования, жители Вильнюсского региона больше всего смотрят российские и белорусские телепрограммы, а возможности смотреть польские телеканалы, хотя у многих родной язык - польский, нет", - сказал инициатор группы "3 июня" Андрюс Кубилюс.