Премьер Сквернялис: в Литве нужно транслировать польские телеканалы

 (4)
BNS
пятница, 20 января 2017 г. 15:11
Во время посещения Шальчининкай в пятницу литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что в Литве нужно транслировать польские телеканалы.
Saulius Skvernelis
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

"Я считаю, что если появится такая возможность, то нужно транслировать наземным цифровым способом и на всю Литву, не нужно смотреть только на этот регион", - сказал премьер журналистам в Шальчининкай.

По его словам, польская информация могла бы быть противовесом российской пропаганде.

"Если мы не занимаем эту культурную нишу, информационное пространство, то занимает кто-то другой. Если здесь жители смотрят не литовское или польское телевидение, а смотрят российское телевидение, то мы и формируем определенную точку зрения. У СМИ огромное влияние. Поэтому воспитание гражданской позиции, лагеря, обмен доброй практикой, наконец, информационная доступность и литовского телевидения, и польского телевидения - очень важно", - сказал С. Сквернялис.

Парламентская группа "3 мая", которая ставит целью анализ и решение проблем поляков Литвы и литовско-польских проблем, на этой неделе призвала транслировать на Вильнюсский регион до восьми польских телеканалов.

"Группа "3 мая" надеется, что такая ретрансляция польских телеканалов начнется до 1 июня. Это важно, потому что, как показывают многие социологические и политологические исследования, жители Вильнюсского региона больше всего смотрят российские и белорусские телепрограммы, а возможности смотреть польские телеканалы, хотя у многих родной язык - польский, нет", - сказал инициатор группы "3 июня" Андрюс Кубилюс.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Аналитик: президент Молдовы не главная фигура, но он может задать тон дискуссии (5)

Аналитик: президент Молдовы не главная фигура, но он может задать тон дискуссии
Молдова может аннулировать заключенное с ЕС соглашение об ассоциации для заключения "дорожной карты" сотрудничества с Евразийским союзом. Такое заявление в ходе недавнего визита в Москву сделал молдавский президент Игорь Додон. Реализовать такие планы (Молдова - парламентская республика) И.Додону будет трудно, тем не менее своими действиями он может повлиять на общий тон дискуссии.

Премьер Сквернялис: в Литве нужно транслировать польские телеканалы (4)

Saulius Skvernelis
Во время посещения Шальчининкай в пятницу литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что в Литве нужно транслировать польские телеканалы.

Килдишене отказалась от поездки в США (3)

Ramūnas Karbauskis, Greta Kildišienė
Заместитель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса Грета Килдишене отказалась от поездки в США на мероприятие Межпарламентского союза. Эту информацию DELFI подтвердил глава делегации депутат Гедиминас Киркилас.

Спикер Cейма Литвы призвает главу Комиссии по этике уйти в отставку (7)

Romas Valentukevičius
Председатель литовского Cейма и лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Викторас Пранцкетис в пятницу призвал руководителя Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ) Ромаса Валентукявичюса уйти в отставку.

Линкявичюс: для Литвы важно "перезагрузить" отношения с Польшей (14)

Линкявичюс: для Литвы важно перезагрузить отношения с Польшей
В пятницу литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в пятницу отправляется в Варшаву, где встретится с главой польской дипломатии Витольдом Вашчиковским, чтобы обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества, стратегические проекты в сфере энергетики и транспорта.
Facebook друзья
Rambler's Top100