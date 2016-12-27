Премьер: Рождественские каникулы для всех - большая роскошь для государства

"Такой день бывает обычно больше времяпровождение на рабочем месте, нежели работа. Можем подумать, не стоит ли вернуться к переносу, к длинным выходным и переносу на ближайшую субботу. Думаю, что для большинства людей это было приемлемо", - отметил в интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник премьер-министр.

"Говоря о бюджетном секторе, мы такой роскоши (рождественские каникулы – BNS) не сможем себе позволить. Неделя - довольно продолжительное и дорогостоящее удовольствие для государства", - добавил он.

По словам С.Сквернялиса, в частном секторе часто не работают неделю между Рождеством и Новым годом, поскольку в этот период отдыхают партнёры в других странах. Зачастую работники в период между праздниками берут отпуска.

До 2012 г. решением правительства рабочий день, если он выпадал между нерабочими днями, переносился на ближайшую субботу. Впоследствии правительство постановило такие дни не переносить, ибо это мешало стабильной работе предприятий и учреждений.