Премьер: решение о написании нелитовских фамилий - когда будет воля

"Сегодня, выходя на пленарное заседание с этим вопросом, мы должны четко сказать, есть ли у нас политическая воля принять (такое) решение - вот тогда и сделаем или просто по этому вопросу скажем, что сегодня - нет, мы еще не созрели для таких изменений", - сказал С. Сквернялис в воскресной телепрограмме "Неделя".

Он сам выразил поддержку идее разрешить иностранцам писать фамилии нелитовскими буквами латинской основы.

"Я не считаю, что эти три буквы разрушат литовский язык или поставят под угрозу сохранение нашей идентичности. Если это будет нужно, правительство представит такой вывод Сейму", - сказал премьер.

С. Сквернялис вспомнил историю о том, как вопрос о написании фамилий был отклонен во время последнего визита тогдашнего президента Польши Леха Качиньского.

В апреле 2010 года Сейм Литвы отклонил подготовленный тогдашним премьером, консерватором Андрюсом Кубилюсом законопроект, в котором предлагалось разрешить оригинальное написание в личных документах имен и фамилий латинского происхождения, без литуанизации. Законопроект был отклонен в тот день, когда в Литве находился с визитом президент Л. Качиньский.

Впоследствии посетивший Польшу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью польским СМИ извинился за это голосование в Сейме.

В течение нескольких последних лет литовские суды уже обязали записывать имена и фамилии нелитовскими буквами в свидетельствах о рождении и о браке граждан Литвы. Муниципальные отделы гражданской метрикации, которые поначалу отказывались записывать имена и фамилии в документах нелитовскими буквами, теперь перестали обжаловать решения судов и выдают требующиеся документы.

Действующие сейчас в Литве правовые акты предусматривают, что в документах граждан Литвы имена и фамилии записываются литовскими буквами. Вопрос об оригинальном написании имен и фамилий часто поднимают проживающие в Литве поляки и варшавские политики.

В Сейме прошлого созыва рассматривались два альтернативных проекта: один разрешил бы использовать в личных документах буквы латинского алфавита x, w, q, другой узаконил бы оригинальную запись имен и фамилий на дополнительной странице паспорта. Подобное предложение разрешить записывать имена и фамилии нелитовскими буквами только на дополнительной странице паспорта и на обратной стороне идентификационной карточки внесла в Сейм инициативная группа граждан, собравшая 50 тысяч подписей.