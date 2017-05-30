Премьер: пять литров ничего не меняют

"В моем понимании, это ничего не меняет. Возможно для кого-то это аргумент для того, чтобы при голосовании вести себя иначе", - заявил во вторник журналистам в сейме глава правительства.

По данным литовского департамента статистики, один житель Литвы, достигший 15 лет и старше, в прошлом году в среднем потребил 13,2 литра абсолютного алкоголя. Между тем, ВОЗ утверждает, что этот показатель составил 18,2 литра.

С. Сквернялис подчеркнул, что, невзирая на статистику, доступность алкоголя следует снижать, с учетом реальной ситуации в государстве.

"Статистика такая или иная. Действительно мы не отталкивались ни от той, ни от иной статистики, а от ситуации, которая реально сложилась. Мы смотрим комплексно - на количество алкоголя, приходящегося на одного жителя, который старше 15 лет, и на последствия, прежде всего, это здоровье, смертность, несчастные случаи, связанные с потреблением алкоголя - на дорогах, у водоемов, на рабочем месте, болезни и тому подобное. Не нужно смотреть только на цифры", - отметил премьер.

Сейчас сейм рассматривает поправки к закону о контроле алкоголя, чтобы запретить рекламу алкоголя, сократить время его продажи, увеличить возраст, с которого можно приобретать алкогольные напитки.