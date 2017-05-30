Премьер: пять литров ничего не меняют

 (6)
BNS
вторник, 30 мая 2017 г. 15:44
Несмотря на то, что литовская статистика свидетельствует о том, что жители страны в прошлом году потребили меньше алкоголя, чем опубликовала Всемирная организация здоровья (ВОЗ), премьер Саулюс Сквернялис утверждает, что это, по существу, не меняет ситуацию.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"В моем понимании, это ничего не меняет. Возможно для кого-то это аргумент для того, чтобы при голосовании вести себя иначе", - заявил во вторник журналистам в сейме глава правительства.

По данным литовского департамента статистики, один житель Литвы, достигший 15 лет и старше, в прошлом году в среднем потребил 13,2 литра абсолютного алкоголя. Между тем, ВОЗ утверждает, что этот показатель составил 18,2 литра.

С. Сквернялис подчеркнул, что, невзирая на статистику, доступность алкоголя следует снижать, с учетом реальной ситуации в государстве.

"Статистика такая или иная. Действительно мы не отталкивались ни от той, ни от иной статистики, а от ситуации, которая реально сложилась. Мы смотрим комплексно - на количество алкоголя, приходящегося на одного жителя, который старше 15 лет, и на последствия, прежде всего, это здоровье, смертность, несчастные случаи, связанные с потреблением алкоголя - на дорогах, у водоемов, на рабочем месте, болезни и тому подобное. Не нужно смотреть только на цифры", - отметил премьер.

Сейчас сейм рассматривает поправки к закону о контроле алкоголя, чтобы запретить рекламу алкоголя, сократить время его продажи, увеличить возраст, с которого можно приобретать алкогольные напитки.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Премьер: пять литров ничего не меняют (6)

Saulius Skvernelis
Несмотря на то, что литовская статистика свидетельствует о том, что жители страны в прошлом году потребили меньше алкоголя, чем опубликовала Всемирная организация здоровья (ВОЗ), премьер Саулюс Сквернялис утверждает, что это, по существу, не меняет ситуацию.

Министр: Литва сможет проводить опросы беженцев в Италии (2)

Pabėgėliai
Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас говорит, что договорился со своим итальянским коллегой Марко Миннити о том, что Литва уже вскоре сможет проводить опросы беженцев в Италии.

Валентин Наливайченко: пришло время создать международную коалицию и остановить Путина (162)

Валентин Наливайченко: пришло время создать международную коалицию и остановить Путина
Выживание независимой, демократической Украины - это в том числе и платформа для новой, настоящей оппозиции в России, сказал в интервью DELFI экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

На следующей неделе президент Литвы выступит с годовым обращением (25)

На следующей неделе президент Литвы выступит с годовым обращением
Президент Литвы Даля Грибаускайте на следующей неделе выступит с традиционным годовым обращением.

В итальянской Падуе открылось почетное консульство Литвы (7)

В итальянской Падуе открылось почетное консульство Литвы
В минувшие выходные в центре города Падуя, который находится в северо-восточном регионе Италии Венето, было открыто почетное консульство Литвы, сообщило литовское министерство иностранных дел.
Facebook друзья
Rambler's Top100