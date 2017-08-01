Премьер: продукты в Литве никогда не будут такими дешевыми, как в Польше

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BNS
вторник, 1 августа 2017 г. 14:32
Премьер Литвы говорит, что приход немецкой сети розничной торговли Lidl в Литву немного снизил цены на продукты питания, однако Саулюс Сквернялис подчеркивает, что в Литве эти цены никогда не будут такими низкими, как в соседней Польше. Глава правительства считает, что цены могли бы снизиться в результате повышения конкуренции.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Приход в Литвe нового участника рынка (Lidl Lietuva - BNS) действительно возымел положительное влияние, но, видимо, этого недостаточно. Жителям страны (не стоит) надеяться, что цены на продукты питания будут такого же уровня, как в соседней Польше, куда некоторые ездят за покупками, этого точно не будет, потому что там (имеет место) проявление масштабной экономики. Рынок нашей страны мал и тем более, что бизнес обычно хочет иметь совершенно иную маржу прибыли", - сказал С. Сквернялис Литовскому радио во вторник.

"Если говорить о розничной торговле, особенно о продуктах питания, то, видимо, единственное решение здесь - появление еще дополнительной конкуренции", - добавил он.

По словам премьера, снизить цены на продукты не поможет и более низкий тариф налога на добавленную стоимость (НДС), потому что покупатели не ощутят его воздействия.

С. Сквернялис признал, что замечает и рост цен на услуги, и на продукты питания в магазинах и на рынках.

По данным Департамента статистики, в июне в Литве зафиксирована годовая инфляция 3,5%, среднегодовая инфляция 2% и месячная инфляция 0,2%.

Председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас в конце июля сказал, что цены выросли после истечения срока действия льготного тарифа НДС на отопление и повышения акцизов на алкоголь и табак весной. Он прогнозирует, что в следующем году рост цен составит в среднем 2%.

BNS
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