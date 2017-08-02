Премьер: правительство в 2018 году пересмотрит возможности снижения тарифа НДС

BNS
среда, 2 августа 2017 г. 09:58
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что возможности снижения тарифа налога на добавленную стоимость (НДС) на 2019-2020 годы правительство рассмотрит в следующем году, пишет деловая газета Verslo zinios.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Уже и в этом году я не раз представлял в Министерство финансов предложение рассмотреть возможность хотя бы на один процентный пункт снизить общий тариф НДС. Но риск такого шага по-прежнему остается немалый. Поэтому мы договорились, что в следующем году, когда мы проведем в жизнь нынешние предложения по реорганизации налоговой системы, мы серьезнее рассмотрим и возможности снизить НДС с 2019-2020 годов", - сказал премьер в интервью газете.

Тариф НДС 21% был установлен во время финансового кризиса, чтобы обеспечить дополнительные доходы бюджета, которые были необходимы для снижения фискального дефицита и стабильности государства, пока не закончится кризис. Тогдашнее правительство Андрюса Кубилюса утверждало, что тариф НДС снижен лишь временно, до окончания финансового кризиса.

BNS
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