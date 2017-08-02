Премьер: правительство в 2018 году пересмотрит возможности снижения тарифа НДС

"Уже и в этом году я не раз представлял в Министерство финансов предложение рассмотреть возможность хотя бы на один процентный пункт снизить общий тариф НДС. Но риск такого шага по-прежнему остается немалый. Поэтому мы договорились, что в следующем году, когда мы проведем в жизнь нынешние предложения по реорганизации налоговой системы, мы серьезнее рассмотрим и возможности снизить НДС с 2019-2020 годов", - сказал премьер в интервью газете.

Тариф НДС 21% был установлен во время финансового кризиса, чтобы обеспечить дополнительные доходы бюджета, которые были необходимы для снижения фискального дефицита и стабильности государства, пока не закончится кризис. Тогдашнее правительство Андрюса Кубилюса утверждало, что тариф НДС снижен лишь временно, до окончания финансового кризиса.