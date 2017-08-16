Премьер пообещал литовцам Польши увеличить поддержку из Литвы

Он отметил, что от литовской общины Польши услышал опасения в связи с ситуацией с обучением на литовском языке.

"В Польше проводится реформа системы образования, а потому возникает немало опасений, в том числе обоснованных, в связи с сокращением часов изучения истории и географии Литвы, имеются проблемы и с содержанием нашей гимназии в Сейнах", - сообщил глава правительства по телефону агентству BNS из Пунска.

По словам премьер-министра, правительство в ближайшем времени планирует принять "системные решения" по увеличению поддержки литовских общин, исторически проживающих на территории современной Польши, Калининградской области, в Беларуси и Латвии. К решению этого вопроса будут привлечены министерства иностранных дел, культуры, образования и внутренних дел.

Проживающие в Польше литовцы утверждают, что в местных школах не хватает литовских учебников, вызывают беспокойство предложения, могущие ограничить преподавание литовской истории и географии, а также оказываемую Литвой поддержку.

В Польше проживает примерно 5 тыс. литовцев.