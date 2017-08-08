Премьер: не льготный НДС, а конкуренция может понизить цены на товары и услуги

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вторник, 8 августа 2017 г. 10:38
Снижая тариф налога на добавленную стоимость (НДС) на важнейшие продукты питания, власть не может обеспечить снижение цен для потребителя, заявил во вторник в интервью радиостанции Lietuvos radijas премьер страны Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Я одобрил бы все предложения, которые можно было бы обсудить, если только они дадут пользу потребителю. Сегодня пока такой вероятности, что снижение налога напрямую коснётся потребителя, а не останется у торговцев, мы обеспечить не можем", - констатировал он.

По словам главы правительства, аппетит представителей торговли, которые в случае уменьшения НДС цены соответственно не сбросят, может одолеть только рост конкуренции.

"Если мы говорим о рыночной экономике, то единственно возможный способ справиться (с торговцами - BNS) - это конкуренция, она лучше всего решает вопросы такого рода. Изменение цен потребители увидят и почувствуют с появлением новых участников рынка", - констатировал С.Сквернялис.

Нынче льготные тарифы НДС составляют 5% и 9%, но со следующего года планируется оставить 5% и 15%.

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