Премьер назвал систему исполнения наказаний "заметно подгнившей"

 (1)
BNS
четверг, 3 августа 2017 г. 11:18
Система исполнения наказаний в Литве - заметно подгнившая и здесь требуется кардинальная реорганизация, говорит литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис после сообщений о новых нарушениях в Каунасском следственном изоляторе (СИЗО).
Kalėjimas
© DELFI / Tomas Vinickas


"Это одно из "больных мест", если говорить о деятельности сферы юстиции, Департамента по делам тюрем. Система исполнения наказаний - заметно подгнившая, и увольнение того или иного скомпрометировавшего себя руководителя на самом деле ничего не изменит. Нужна системная, кардинальная реорганизация, и провести эту реорганизацию в жизнь могут люди, которые не связаны с системой наказаний, не работали там, если говорить о стратегическом руководстве, то косметическими средствами эту проблему мы не решим", - сказал глава правительства в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"Двадцать семь лет, сама система воплощает собой всю советскую модель исполнения наказаний, адаптированную для литовской версии. К сожалению, такова реальность", - добавил премьер.

И все же С. Сквернялис уверял, что руководству Каунасского СИЗО не удастся завуалировать новые нарушения. "Так просто это не закончится, те, кто пытается замести их под ковер, настроены необоснованно оптимистично, еще раз повторяю, и в разговорах с министром юстиции мы требуем реальных и кардинальных изменений в системе исполнения наказаний", - сказал премьер.

В Каунасском СИЗО, который недавно "трясли" несколько контрольных ведомств и проверяло Министерство юстиции, были проведены новые проверки. Главный бухгалтер СИЗО Раса Казенене снова обратилась в Минюст. Она утверждает, что временное руководство учреждения не только не спешит исправить установленные нарушения, но и некоторые пытается скрыть.

С весны правоохрана проводит расследование относительно вероятной коррупции в Каунасском СИЗО и в Департатменте по делам тюрем.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Президент: предлагаемые налоговые изменения повысят стоимость отопления и доходы богатых

Dalia Grybauskaitė
Президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, что предлагаемые правительством налоговые изменения должны обеспечить более справедливые социальные условия, тогда как нынешние предложения повысят стоимость отопления, а новый "потолок" взносов в Фонд соцстраха (Sodra/Содра) только увеличит доходы тех, у кого они очень велики.

Премьер назвал систему исполнения наказаний "заметно подгнившей" (1)

Kalėjimas
Система исполнения наказаний в Литве - заметно подгнившая и здесь требуется кардинальная реорганизация, говорит литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис после сообщений о новых нарушениях в Каунасском следственном изоляторе (СИЗО).

Министр культуры увольняет своего советника Контримаса (3)

Министр культуры увольняет своего советника Контримаса
Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон, которая еще во вторник не приняла заявление об отставке у советника Линаса Контримаса, изменила свою позицию после разговора с премьером Саулюсом Сквярнялисом и заявила об увольнении советника.

Янкаускас назначается послом ЕС в Азербайджане (3)

Янкаускас назначается послом ЕС в Азербайджане
Литовский дипломат Кястутис Янкаускас назначается послом Евросоюза в Азербайджане, подтвердили во вторник представители делегации Евросоюза в Баку.

Спикер Сейма: коалиция работает стабильно и последовательно (9)

Viktoras Pranckietis, Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis
Коалиция работает стабильно и последовательно, сказал председатель сейма Литвы, "аграрий" Викторас Пранцкетис в среду после заседания политсовета правящей коалиции.
Facebook друзья