Премьер назвал систему исполнения наказаний "заметно подгнившей"



"Это одно из "больных мест", если говорить о деятельности сферы юстиции, Департамента по делам тюрем. Система исполнения наказаний - заметно подгнившая, и увольнение того или иного скомпрометировавшего себя руководителя на самом деле ничего не изменит. Нужна системная, кардинальная реорганизация, и провести эту реорганизацию в жизнь могут люди, которые не связаны с системой наказаний, не работали там, если говорить о стратегическом руководстве, то косметическими средствами эту проблему мы не решим", - сказал глава правительства в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"Двадцать семь лет, сама система воплощает собой всю советскую модель исполнения наказаний, адаптированную для литовской версии. К сожалению, такова реальность", - добавил премьер.

И все же С. Сквернялис уверял, что руководству Каунасского СИЗО не удастся завуалировать новые нарушения. "Так просто это не закончится, те, кто пытается замести их под ковер, настроены необоснованно оптимистично, еще раз повторяю, и в разговорах с министром юстиции мы требуем реальных и кардинальных изменений в системе исполнения наказаний", - сказал премьер.

В Каунасском СИЗО, который недавно "трясли" несколько контрольных ведомств и проверяло Министерство юстиции, были проведены новые проверки. Главный бухгалтер СИЗО Раса Казенене снова обратилась в Минюст. Она утверждает, что временное руководство учреждения не только не спешит исправить установленные нарушения, но и некоторые пытается скрыть.

С весны правоохрана проводит расследование относительно вероятной коррупции в Каунасском СИЗО и в Департатменте по делам тюрем.