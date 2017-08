"Средняя зарплата на предприятиях иностранного капитала составляет 1,2 тыс. евро. Разумеется, количество рабочих мест там не такое. (...) Наш бизнес никуда не денется, поскольку конкуренция на рынке труда огромная. При увеличении производительности труда, эффективности, технологическом обновлении зарплаты должны будут расти", - сказал во вторник в интервью радиостанции LRT radijas глава правительства. "Сегодня на рынке много рабочих мест, которые такую зарплату (1 тыс. евро - BNS) могут платить, но работодатели сталкиваются с проблемами, что за такую зарплату не все могут найти работников, которые не только хотят, но и, самое главное, могут работать", - добавил Сквярнялис. Согласно последних данных Департамента статистики, средняя начисленная (брутто) зарплата в Литве, за исключением индивидуальных предприятий, во втором квартале достигала 838,7 евро - на 8,7% больше, чем за такой же период 2016-го. Средняя выплаченная (нетто) зарплата за сравниваемый период выросла на 9,7% до 659 евро. За квартал (по сравнению с январём-мартом) средняя начисленная и средняя выплаченная зарплата возросли соответственно на 2,6 и 2,2%. РЕальная заработная плата, по утверждению статистиков, за квартал поднялась на 0,4%, а за год - на 6%.

