Премьер: на месте Вильнюсского дворца спорта не будет музея еврейской истории

До осени планируется объявить новый конкурс на строительство центра конгрессов на месте бывшего Вильнюсского Дворца спорта, а музея еврейского истории здесь не будет, заявил премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

"Мы подтверждаем, что в ближайшее время будет объявлен международный конкурс, с учетом того, что прежние процедуры были остановлены по причине возможной непрозрачности. Этот проект и далее будет развивать, однако, к сожалению, сроки продлеваются", - сказал премьер BNS после встречи с мэром Вильнюса Рямигиюсом Шимашюсом.

"Еще уточню, что до сентября это должно быть сделано", - добавил он, отвечая на вопрос о том, когда будет объявлен новый конкурс подрядчика.

Несколько месяцев назад, после встречи С. Сквернялис и Р. Шимашюс заявили, что после реконструкции здания рассматривается возможность оборудовать в нем музей еврейской истории, однако эту идею сразу же раскритиковали представители еврейских общин Литвы и США. Сейчас премьер заявил, что эта идея уже не обсуждается.

"Нет, мы остались у проекта, который был утвержден ранее - сейчас нет возможностей менять варианты, углублять инвестиции. То, что было сделано решением прежнего правительства, так и останется", - сказал он.

Мэр Вильнюса заверил, что, несмотря на то, что от идеи еврейского музея отказались, здесь должен быть акцент на еврейской истории, как это было предусмотрено в прежнем проекте.

"Но вообще Дворец конгрессов должен быть, и конечно для города Вильнюса это особо актуально, ведь рядом строятся как минимум три гостиницы, а Вильнюс разрекламирован как место конгрессов, при этом мощности не достаточны", - сказал Р. Шимашюс.

В феврале банк госимущества Turto bankas остановил переговоры с единственным участником конкурса, отвечавшим условиям квалификации - консорциумом Irdaiva в связи с подозрениями, предъявленными главе этой компании, а также потому, что один представитель Turto bankas, который был членом комиссии по публичным закупкам, работал также и в Irdaiva.