Премьер: на месте Вильнюсского дворца спорта не будет музея еврейской истории

 (4)
BNS
вторник, 13 июня 2017 г. 18:49
До осени планируется объявить новый конкурс на строительство центра конгрессов на месте бывшего Вильнюсского Дворца спорта, а музея еврейского истории здесь не будет, заявил премьер Литвы Саулюс Сквернялис.
Sports Palace
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Мы подтверждаем, что в ближайшее время будет объявлен международный конкурс, с учетом того, что прежние процедуры были остановлены по причине возможной непрозрачности. Этот проект и далее будет развивать, однако, к сожалению, сроки продлеваются", - сказал премьер BNS после встречи с мэром Вильнюса Рямигиюсом Шимашюсом.

"Еще уточню, что до сентября это должно быть сделано", - добавил он, отвечая на вопрос о том, когда будет объявлен новый конкурс подрядчика.

Несколько месяцев назад, после встречи С. Сквернялис и Р. Шимашюс заявили, что после реконструкции здания рассматривается возможность оборудовать в нем музей еврейской истории, однако эту идею сразу же раскритиковали представители еврейских общин Литвы и США. Сейчас премьер заявил, что эта идея уже не обсуждается.

"Нет, мы остались у проекта, который был утвержден ранее - сейчас нет возможностей менять варианты, углублять инвестиции. То, что было сделано решением прежнего правительства, так и останется", - сказал он.

Мэр Вильнюса заверил, что, несмотря на то, что от идеи еврейского музея отказались, здесь должен быть акцент на еврейской истории, как это было предусмотрено в прежнем проекте.

"Но вообще Дворец конгрессов должен быть, и конечно для города Вильнюса это особо актуально, ведь рядом строятся как минимум три гостиницы, а Вильнюс разрекламирован как место конгрессов, при этом мощности не достаточны", - сказал Р. Шимашюс.

В феврале банк госимущества Turto bankas остановил переговоры с единственным участником конкурса, отвечавшим условиям квалификации - консорциумом Irdaiva в связи с подозрениями, предъявленными главе этой компании, а также потому, что один представитель Turto bankas, который был членом комиссии по публичным закупкам, работал также и в Irdaiva.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Премьер: на месте Вильнюсского дворца спорта не будет музея еврейской истории (4)

Sports Palace
До осени планируется объявить новый конкурс на строительство центра конгрессов на месте бывшего Вильнюсского Дворца спорта, а музея еврейского истории здесь не будет, заявил премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

Меняется порядок закупок Минобороны Литвы (5)

Krašto apsaugos ministerija
Закупки, связанные с обороной Литвы, должен осуществлять централизованный орган - Агентство оборонных ресурсов. Такую поправку к закону во вторник в первом чтении одобрил Сейм.

Место Жилинскаса в Сейме займет Навицкас (1)

Место Жилинскаса в Сейме займет Навицкас
Умершего члена Сейма консерватора Рокаса Жилинскаса сменит религиовед и публицист Андрюс Навицкас.

МИД Литвы призвал Россию отпустить всех задержанных (203)

МИД Литвы призвал Россию отпустить всех задержанных
Министерство иностранных дел Литвы (МИД) во вторник выразило озабоченность в связи с арестом в России мирных демонстрантов и призвало отпустить всех задержанных.

Комитет Европарламента предлагает лишить Паксаса неприкосновенности (16)

Rolandas Paksas
Комитет по вопросам права Европарламента (ЕП) предложили лишить депутатской неприкосновенности бывшего председателя литовской партии "Порядок и справедливость" Роландаса Паксаса.
Facebook друзья
Rambler's Top100